في مباراة الـ4 أهداف.. إيسترن كومباني يعود من بعيد ويتعادل مع الاتحاد

الخميس، 21 يوليه 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

الاتحاد وإيسترن

عاد إيسترن كومباني من بعيد في مباراة الاتحاد السكندري وحول تأخره بهدفين دون رد إلى التعادل.

وتعادل إيسترن كومباني بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 26 من الدوري.

وسجل كريستوفر مابولو هدفي الاتحاد في الدقيقتين 30 و39 فيما سجل محمد صالح في الدقيقة 46 وعماد ميهوب في الدقيقة 73.

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إيسترن كومباني حقق التعادل الثاني على التوالي بعد التعادل خلال الجولة الماضية أمام فاركو بهدف لكل فريق.

ولم يتذوق إيسترن كومباني الهزيمة للمباراة الرابعة على التوالي ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري.

في المقابل لم يعرف الاتحاد تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا والتعادل أمام المصري وإيسترن كومباني.

أحداث المباراة

بدأ نادي الاتحاد المباراة بضغط قوي على مرمى إيسترن كومباني عن طريق الثنائي أحمد عادل ميسي وكريستوفر مابولولو.

ونجح المهاجم الأنجولي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 بعد متابعة لتسديدة خالد الغندور المرتدة من عمرو حسام حارس إيسترن كومباني.

وأضاف مابولولو الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها عمرو حسام وتابعها مهاجم الاتحاد في المرمى.

نقطة تحول

شهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأولى نقطة التحول في المباراة بعدما حصل نادي إيسترن كومباني على ركلة جزاء.

وسجل محمد صالح مدافع إيسترن كومباني هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 46.

مع بداية الشوط الثاني واصل إيسترن كومباني الضغط على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ونجح عماد ميهوب مهاجم إيسترن كومباني في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة يوسف مجدي عبد الغني.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ11 فيما وصل رصيد إيسترن كومباني إلى 21 نقطة في المركز 16.

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