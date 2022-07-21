تشكيل الأهلي - ظهور ثلاثي الوسط وعودة شريف أمام الزمالك

الخميس، 21 يوليه 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدف الأهلي القاتل ضد غزل المحلة

بوجود ثلاثي الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، أعلن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 2021.

وجاء تشكيل الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - محمد شريف - أحمد عبد القادر

البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - محمد محمود - صلاح محسن - حسام حسن

ويتواجد بدر بانون ومحمود متولي ومصطفى شوبير ومحمد فخري وزياد طارق خارج القائمة.

ويشارك محمد شريف أساسيا بعد غيابه عن التشكيل في المباراتين الماضيتين وبيراميدز وفيوتشر.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

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