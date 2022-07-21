طارق حامد في استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك في نهائي كأس مصر

تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لحضور نهائي كأس مصر 2021.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 في التاسعة مساءً.

ويعد ذلك أول ظهور لطارق حامد منذ بداية أزمته مع النادي والتي غاب بسببها الفترة الماضية لمؤازرة الزمالك في نهائي الكأس.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإنه قُدمت توصية إلى مجلس إدارة النادي بموقف طارق حامد بعد نهاية التحقيق مع اللاعب الأسبوع الماضي، خاصة أنه لم يُقدم أي مستند طبي حول طول مدة غيابه عن صفوف الفريق في الفترة الماضية.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوصية عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر

وسبق أن صرّح أمير مرتضى المشرف على الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أقدر طارق حامد على المستوى الشخصي للغاية، و لكن ما يفعله الآن ليس أمرا احترافيا، وبالتالي اتخذنا قرارا بعدم تجديد تعاقده وغلق الصفحة تماما بشكل نهائي".

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن طارق حامد سينضم في لاحقا لمعسكر اتحاد جدة السعودي في النمسا.

ومن المقرر أن يرافق طارق حامد زميله أحمد حجازي في فريق اتحاد جدة للموسم المقبل.

وخاض طارق حامد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لآخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

طارق حامد انضم لصفوف الزمالك في 2014 وشارك في 284 مباراة بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 8 وحصد 10 ألقاب.

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