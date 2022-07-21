كأس العرب للشباب – الجزائر تفوز على لبنان بثنائية وتتصدر المجموعة الثالثة

الخميس، 21 يوليه 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

الجزائر

تصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العرب للشباب عقب الفوز على منافسه اللبناني.

وتستضيف مدينة أبها السعودية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب.

وفاز منتخب الجزائر تحت 20 عاما على منتخب لبنان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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وسجل مسيل أجعودي الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 22 وأضاف ياسين بن حامد الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وقلص عمر بهلوان النتيجة وسجل الهدف الأول للمنتخب اللبناني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري النقاط الثلاث الأولى ليتصدر المجموعة الثالثة التي تضم لبنان

تعرف على مجموعات كأس العرب للشباب

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض مباراته الأولى، الخميس بمواجهة منافسه العماني.

ويتواجد المنتخب المصري رفقة سلطنة عمان والصومال ضمن المجموعة الرابعة من كأس العرب للشباب.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تتويجا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها.

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