كأس العرب للشباب – الجزائر تفوز على لبنان بثنائية وتتصدر المجموعة الثالثة

تصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العرب للشباب عقب الفوز على منافسه اللبناني.

وتستضيف مدينة أبها السعودية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب.

وفاز منتخب الجزائر تحت 20 عاما على منتخب لبنان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وسجل مسيل أجعودي الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 22 وأضاف ياسين بن حامد الهدف الثاني في الدقيقة 38.

⚽ الهدف الأول للجزائر سجله اللاعب مسيل أجعودي الجزائر 1 - 0 لبنان#الجزائر_لبنان#كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/IP7YoZwTA3 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 21, 2022

وقلص عمر بهلوان النتيجة وسجل الهدف الأول للمنتخب اللبناني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري النقاط الثلاث الأولى ليتصدر المجموعة الثالثة التي تضم لبنان

⚽ قذيفة صاروخية من ياسين بن حامد يسجل من خلالها الهدف الثاني للجزائر 🚀 الجزائر 2 - 0 لبنان#الجزائر_لبنان#كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/EDMwroqwkX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 21, 2022

⚽ المنتخب اللبناني يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب عمر بهلوان الجزائر 2 - 1 لبنان#الجزائر_لبنان#كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/QsCBf6Dwd0 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) July 21, 2022

تعرف على مجموعات كأس العرب للشباب

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض مباراته الأولى، الخميس بمواجهة منافسه العماني.

ويتواجد المنتخب المصري رفقة سلطنة عمان والصومال ضمن المجموعة الرابعة من كأس العرب للشباب.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تتويجا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر