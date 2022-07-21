وفاة أوفي زيلر أسطورة كرة القدم الألمانية

الخميس، 21 يوليه 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

أوفي زيلر - ألمانيا

توفي أوفي زيلر أسطورة منتخب ألمانيا ونادي هامبورج اليوم الخميس عن 85 عامًا.

ويعد زيلر أعظم لاعب في تاريخ هامبورج، وواحدًا من أفضل لاعب ألمانيا عبر التاريخ.

ويتواجد زيلر في قائمة الجوهرة بيليه لأفضل 125 لاعبًا على قيد الحياة في عام 2004.

ويمتلك زيلر 580 مبارة بقميص هامبورج، وهو ثاني أكثر اللاعبين تمثيلًا للنادي على مر تاريخه.

كما يعد زيلر الهداف التاريخي لـ هامبورج برصيد 490 هدفًا، بفارق أكثر من 300 هدف عن أقرب مطارديه.

وقاد زيلر فريقه هامبورج للقب الدوري الألماني 1959\1960 الأول وقتها بعد غياب 32 عامًا.

كما قاد هامبورج للفوز بكأس ألمانيا 1963 بتسجيله هاتريك في النهائي أمام بوروسيا دورتموند.

وتتواجد منحوتة ضخمة لقدم زيلر خارج ملعب فولكسفاجن أرينا الخاص بالفريق.

ويمتلك زيلر 72 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 43 هدفًا، وهو الهداف التاريخي السابع للماكينات بالتساوي مع توماس مولر.

المهاجم الخارق تألق في كأس العالم 1966 وقاد ألمانيا الغربية للمباراة النهائية واحتلال المركز الثاني، بعد أن سجل هدفين في البطولة.

كما عاد وسجل 3 أهداف في نسخة 1970، منها هدف التعادل القاتل في شباك إنجلترا بالدور ربع النهائي، قبل أن تحتل ألمانيا الغربية لاحقًا المركز الثالث.

وترشح زيلر للكرة الذهبية في 1960 وحل في المركز الثالث خلف الإسباني لويس سواريز والمجري فيرنيك بوشكاش.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب ألماني 3 مرات أعوام 1960 و1964 و1970.

وحصد جائزة هداف الدوري الألماني عام 1964، وتواجد في التشكيل المثالي لكأس العالم 1966.

ونال زيلر ورقة الغار الفضية أعلى وسام مُقدَم من رئاسة دولة ألمانيا الغربية.

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