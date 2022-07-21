للمرة الأولى في التحضيرات.. صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول ضد لايبزج

يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمباراة ليفربول ضد لايبزج، للمرة الأولى خلال الفترة التحضيرية لموسم 2022-2023.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو

البدلاء: هيوز - ديفيز - جيمس ميلنر - جو جوميز - جوردان هندرسون - كرتيس جونز - هارفي إليوت - كوستاس تسيميكاس - داروين نونيز - فابيو كارفاليو - جويل ماتيب - باسيتيتش - فييليبس - مبايا - فان دين برج - مورتون

شارك محمد صلاح فسجل هدفا بعد أقل من 120 ثانية فقط من دخوله للملعب ضد كريستال بالاس في ودية الجمعة الماضية.

ولم يبدأ صلاح المباراة في التشكيل الأساسي وشارك مع بداية الشوط الثاني.

ومثل أهدافه المعتادة تسلم صلاح الكرة في الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء.

وأطلق صلاح تسديدة قوية بيسراه ارتطمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وغيرت الكرة تجاهها وارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول له استعدادا للموسم الجديد.

وكان صلاح شارك لعدة دقائق في الودية الأولى لليفربول والتي خسرها ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

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