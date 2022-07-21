للمرة الأولى في التحضيرات.. صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول ضد لايبزج

الخميس، 21 يوليه 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

صلاح وأرنولد

يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمباراة ليفربول ضد لايبزج، للمرة الأولى خلال الفترة التحضيرية لموسم 2022-2023.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

أخبار متعلقة
صلاح يغيب عن حفل الأفضل في إفريقيا؟ مؤتمر فيتوريا: لست ساحرا واليوم أصبحت مصريا مثلكم.. وسنعمل على صناعة صلاح جديد جوائز كاف – صلاح ينافس ماني وميندي على أفضل لاعب في إفريقيا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو

البدلاء: هيوز - ديفيز - جيمس ميلنر - جو جوميز - جوردان هندرسون - كرتيس جونز - هارفي إليوت - كوستاس تسيميكاس - داروين نونيز - فابيو كارفاليو - جويل ماتيب - باسيتيتش - فييليبس - مبايا - فان دين برج - مورتون

شارك محمد صلاح فسجل هدفا بعد أقل من 120 ثانية فقط من دخوله للملعب ضد كريستال بالاس في ودية الجمعة الماضية.

ولم يبدأ صلاح المباراة في التشكيل الأساسي وشارك مع بداية الشوط الثاني.

ومثل أهدافه المعتادة تسلم صلاح الكرة في الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء.

وأطلق صلاح تسديدة قوية بيسراه ارتطمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وغيرت الكرة تجاهها وارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول له استعدادا للموسم الجديد.

وكان صلاح شارك لعدة دقائق في الودية الأولى لليفربول والتي خسرها ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

طالع أيضا..

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر

لايبزج ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
تقرير: رونالدو مستعد لتخفيض راتبه 30% لمغادرة مانشستر يونايتد أحمد المحمدي يتحدث عن تعيينه كسفير لأستون فيلا بعد تقييد رقبتهم في المرمى.. تقرير: حرمان 3 أعوام من دخول الملاعب لأصحاب الحملة بعد ظهورهم الأول مع سيتي.. جوارديولا يتحدث عن الثلاثي الجديد في غياب هالاند.. دي بروين يقود مانشستر سيتي في أول ودياته للفوز على كلوب أمريكا أرسنال يهزم أورلاندو سيتي بثلاثية وديا بمشاركة النني تشيلسي يخسر أمام تشارلوت وديا بركلات الترجيح في ظهور ستيرلنج الأول ذا صن: مانشستر سيتي يرغب في تخفيض رسوم انتقال كوكوريا.. وسوسا بديل محتمل
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الاتحاد (0) - (0) إيسترن كومباني.. فرصة أولى 33 دقيقة | الكرة المصرية
وفاة أوفي زيلر أسطورة كرة القدم الألمانية 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد 46 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الأولى في التحضيرات.. صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول ضد لايبزج 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – هيثم فاروق: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك.. وسلاح جديد يستفيد منه الأبيض 53 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل ولاية ثالثة.. كامل أبو علي يترشح لرئاسة المصري ساعة | منتخب مصر
المصري يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2016؟ ساعة | كويز في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف