من أجل ولاية ثالثة.. كامل أبو علي يترشح لرئاسة المصري

أعلن النادي المصري عن تقدُم كامل أبو علي بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة المصري.

ونشر المصري الأسماء التي تقدمت بأوراق ترشحها اليوم الخميس.

ويغلق باب الترشح غدًا الجمعة في الخامسة مساءً.

كما شهد اليوم الخميس انسحاب تامر محمد علي عزام من الترشح على عضوية مجلس الإدارة.

وكان كامل أبو علي قد أعلن نيته الترشح في وقتٍ عبر FilGoal.com.

وصرّح أبو علي قبل أيام: "عقدت جلسة مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأكد لي على ضرورة تواجدي داخل المصري في الفترة المقبلة".

وواصل "وذلك من أجل العمل على المشروع المنتظر لإعادة بناء استاد المصري وتصحيح أوضاع الفريق".

ويتولى مجلس إدارة المصري الحالي برئاسة سمير حلبية مهمة إدارة النادي بتعيين من وزارة الشباب والرياضة بعد نهاية مدته، ولحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وتقام انتخابات المصري يوم 29 من شهر أغسطس المقبل.

وتولى أبو علي رئاسة المصري في ولايتين سابقتين، الأولى عام 1997، والثانية في 2008.

وجاءت قائمة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم في اليوم السادس كالآتي:

كامل حسن أحمد أبو علي (رئيس مجلس الإدارة)

رجب عبد القادر محمد علي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الحسيني محمد إبراهيم مصطفى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة (عضو مجلس الإدارة)

أبو العزايم محمد علي سلامة (عضو مجلس الإدارة)

أحمد عصام سعد محمد شعبان (عضو مجلس الإدارة)

ياسر يحيى علي حسن (عضو مجلس الإدارة)

ياسر السيد علي سالم (عضو مجلس الإدارة)

أحمد محمد السيد عوض الطحان (عضو مجلس الإدارة تحت السن)

محمد موسى موسى أحمد طه (عضو مجلس الإدارة تحت السن)

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