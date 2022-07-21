من أجل ولاية ثالثة.. كامل أبو علي يترشح لرئاسة المصري

الخميس، 21 يوليه 2022 - 17:46

كتب : مهاب نبيل

كامل أبو علي

أعلن النادي المصري عن تقدُم كامل أبو علي بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة المصري.

ونشر المصري الأسماء التي تقدمت بأوراق ترشحها اليوم الخميس.

ويغلق باب الترشح غدًا الجمعة في الخامسة مساءً.

أخبار متعلقة
كامل أبو علي يعلن عبر في الجول ترشحه لرئاسة المصري كامل أبو علي: رونالدو وعدني بزيارة مصر في الصيف.. أشكر شركة استادات على دعم الحفل مجلس المصري يرحب بتولي كامل أبو علي ملف مئوية النادي

كما شهد اليوم الخميس انسحاب تامر محمد علي عزام من الترشح على عضوية مجلس الإدارة.

وكان كامل أبو علي قد أعلن نيته الترشح في وقتٍ عبر FilGoal.com.

وصرّح أبو علي قبل أيام: "عقدت جلسة مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأكد لي على ضرورة تواجدي داخل المصري في الفترة المقبلة".

وواصل "وذلك من أجل العمل على المشروع المنتظر لإعادة بناء استاد المصري وتصحيح أوضاع الفريق".

ويتولى مجلس إدارة المصري الحالي برئاسة سمير حلبية مهمة إدارة النادي بتعيين من وزارة الشباب والرياضة بعد نهاية مدته، ولحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وتقام انتخابات المصري يوم 29 من شهر أغسطس المقبل.

وتولى أبو علي رئاسة المصري في ولايتين سابقتين، الأولى عام 1997، والثانية في 2008.

وجاءت قائمة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم في اليوم السادس كالآتي:

  • كامل حسن أحمد أبو علي (رئيس مجلس الإدارة)
  • رجب عبد القادر محمد علي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
  • الحسيني محمد إبراهيم مصطفى (نائب رئيس مجلس الإدارة)
  • عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة (عضو مجلس الإدارة)
  • أبو العزايم محمد علي سلامة (عضو مجلس الإدارة)
  • أحمد عصام سعد محمد شعبان (عضو مجلس الإدارة)
  • ياسر يحيى علي حسن (عضو مجلس الإدارة)
  • ياسر السيد علي سالم (عضو مجلس الإدارة)
  • أحمد محمد السيد عوض الطحان (عضو مجلس الإدارة تحت السن)
  • محمد موسى موسى أحمد طه (عضو مجلس الإدارة تحت السن)

اقرأ أيضا:

المصري يطلب المشاركة في الكونفدرالية

من "ولادي حاربوني" إلى "يوروهات زيادة".. ما دور المدير الفني لاتحاد الكرة

كيروش يغيب عن حفل جوائز كاف

مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي في ناديه الكبير

أحمد المحمدي يتحدث عن دوره الجديد في أستون فيلا

كامل أبو علي المصري
نرشح لكم
كأس العرب للشباب – منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على عمان بهدف انتهت كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) عمان.. فوز الفراعنة كيروش يعتذر عن عدم حضور حفل جوائز كاف ويوضح السبب خبر في الجول - فيتوريا يطلب عقد جلسة مع مدرب منتخب الشباب عقب كأس العرب حازم إمام لـ في الجول: مدير المنتخب؟ نريد صنع كادر جديد.. وليس شرطا أن يكون لاعب كرة حازم إمام يكشف موعد الإعلان عن جهاز فيتوريا.. وموقف شوقي والمصريين في الخارج "عقلاني ولا يبحث عن الانتقام".. ماذا قالوا في السعودية عن روي فيتوريا؟ حوار في الجول – جوردو مدرب عمان للشباب.. عن الفخر بتدريب بيدري والرغبة في الفوز على مصر
أخر الأخبار
إعادة خطأ فايلر وسطوة فيريرا.. ملامح من فوز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر 3 دقيقة | تقرير في الجول
عضو إدارة الأهلي: أرى العديد من الأشياء السيئة لأشهر.. هذا ليس النادي 25 دقيقة | الكرة المصرية
جوائز كاف - أشوالا نجمة برشلونة الأفضل في إفريقيا.. طالع كل جوائز السيدات 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: دي يونج يرفض الانضمام لـ يونايتد.. يكره المدينة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثنائية الرابعة.. الزمالك بطل كأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
جوائز كاف - للمرة الثانية.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - أليو سيسيه أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - السنغال أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2022 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف