حارس بتروجيت: هدفي التتويج مع مصر بـ كأس العرب تحت 20 عاما

أعرب محمد عادل أمين الشهير بمحمد خليفة، حارس مرمى فريق 2003 بتروجت، عن سعادته بالانضمام إلى منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما والتي تقام في المملكة العربية السعودية ما بين 20 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل.

وقال خليفة في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي بتروجت: "أتمنى تتويج منتخب مصر بالبطولة، ونحن قادرون على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف "أشكر إيهاب جلال، مدرب حراس المنتخب على اختياري ومنحي فرصة تمثيل منتخب بلادي، مع هذا الجيل المميز الذي يقوده الكابتن محمود جابر المدير الفني، وأسعى للاستفادة من تواجدي مع المنتخب في تلك الفترة، وأقاتل لحجز مكان أساسي".

وتابع "مدين بالفضل في الانضمام للمنتخب إلى الله الذي وفقني، ومن بعده نادي بتروجت، الصرح الكبير الذي يهتم بكل التفاصيل التي تخص قطاع الناشئين بالنادي، و قدموا لي كافة سبل الدعم والمساندة".

وأتم "أتمنى اللعب مع بتروجت في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة عُمان والصومال، بمنافسات كأس العرب للشباب 2022.

تعرف على تفاصيل البطولة والمجموعات

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

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