أرتيتا: نستهدف التتويج ببطولة الموسم المقبل

الخميس، 21 يوليه 2022 - 13:46

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال وضع أولكسندر زينشينكو لاعب الفريق الجديد بعدما وقع أمس -الأربعاء- على العقود.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق الودية صباح اليوم: "كما رأيتم، زينشينكو هنا، لا تزال هناك بعض الإجراءات الشكلية، لكننا سعداء بوجوده، أعرف اللاعب جيدًا، إنه لاعب كرة قدم استثنائي".

وعن شراكة جابرييل جيسوس وإيدي نكيتياه، قال: "نريد توطيد تلك العلاقة، لا يزال لم يلعبوا الكثير من الدقائق معا، لكن هذا ما نتدرب عليه ونريد تنفيذه في المباريات".

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وأوضح أرتيتا أهدافه الموسم المقبل، قائلا: "هدفنا الفوز ببطولة، ولا يمكن أن يكون سوى بالطريقة التي نبني عليها الفريق".

وأتم "ما زلنا في مرحلة ما قبل الموسم، ما زلت لا أعرف هل سيكون في تعاقدات آخرى أم لا، لكن لدينا الآن أهدافا داخلية ونسعى لتحقيقها".

ويخوض أرسنال جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه في الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وفاز الجانرز فجر اليوم على أورلاندو سيتي الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويختتم أرسنال مبارياته الودية في أمريكا بمواجهة تشيلسي فجر الأحد المقبل.

كما يواجه أرسنال فريق إشبيلية في آخر مبارياته التحضيرية يوم 30 يوليو في كأس الإمارات الودي والمقام على ملعب الإمارات.

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