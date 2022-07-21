أرسنال يهزم أورلاندو سيتي بثلاثية وديا بمشاركة النني

واصل أرسنال انتصاراته في الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد بالتغلب على أورلاندو سيتي الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويخوض أرسنال جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه في الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لأرسنال مبكرا في الدقيقة الخامسة، ولكن عادل الأوروجوياني فيرناندو توريس النتيجة في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني تقدم أرسنال مجددا عن طريق إيدي نكيتاه في الدقيقة 66 وعزز ريس نيلسون التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 80.

وشارك محمد النني كأساسي مع الفريق قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 ليشارك توماس بارتي بدلا منه.

كما شهد اللقاء مشاركة جابرييل جيسوس في ثاني مبارياته بقميص أرسنال، ولعب جيسوس في الشوط الثاني بدلا من مارتينلي.

وتغلب أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على إبسويتش الإنجليزي في أول مبارياته الودية.

بينما حقق الفوز على نورنبيرج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة الأسبوع الماضي.

وفي ثالث تجاربه الودية تغلب أرسنال على إيفرتون بهدفين دون مقابل ضمن الجولة التحضيرية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختتم أرسنال مبارياته الودية في أمريكا بمواجهة تشيلسي فجر الأحد المقبل.

كما يواجه أرسنال فريق إشبيلية في آخر مبارياته التحضيرية يوم 30 يوليو في كأس الإمارات الودي والمقام على ملعب الإمارات.

ويفتتح أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 5 من شهر أغسطس المقبل بمواجهة كريستال بالاس.

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