بعد ظهورهم الأول مع سيتي.. جوارديولا يتحدث عن الثلاثي الجديد

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن لاعبيه الجدد أمامهم بعض الوقت للتأقلم مع الفريق، بعدما لقب 3 لاعبين جدد أول مباراة بالقميص السماوي.

وقاد كيفن دي بروين فريق مانشستر سيتي للفوز على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد في أولى تجارب بطل الدوري الإنجليزي الودية.

الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز قاد سيتي هجوميا، كما شارك الحارس ستيفان أورتيجا ولاعب الوسط كالفين فيليبس، بينما غاب إرلينج هالاند عن اللقاء.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جوليان ألفاريز كان مذهلا، من الناحية الدفاعية يشبه إلى حد بعيد جابريل جيسوس".

وأضاف "جابريل هو الأفضل على الأرجح، لكنه قريب منه في العدوانية حسه التهديفي، يركض دائما، ومهاراته رائعة للغاية".

وتابع "أشعر أننا تعاقدنا مع لاعب شاب مميز سيفيدنا كثيرا في المستقبل، ونحن سعداء بوجوده".

وأكمل جوارديولا "أداء جميع اللاعبين الصغار كان جيدا حقا، وقد أظهر الحارس ستيفان أورتيجا مورينو أداء جيدا".

وأتم "أما فيليبس فهو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا، لكنه يحتاج إلى وقت لفهم ما نريد أن يفعله ومساعدته في تحركاته. نحن سعداء جدا الآن".

فيليبس لعب في صفوف ليدز يونايتد، بينما جاء ألفاريز من ريفر بليت الأرجنتيني، وانضم ستيفان أورتيجا من أرمينيا بيليفيلد الألماني ولم يسبق لهما اللعب في إنجلترا.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 30 قبل أن يعادل مارتن النتيجة لكلوب أمريكا في الدقيقة 43.

ونجح دي بروين في التسجيل مجددا في الدقيقة 46 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

وشهد اللقاء غياب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

وكشف هالاند عبر حسابه الرسمي عن ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ.

بينما شارك جوليان ألفاريز مهاجم الفريق الجديد أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.

ويلعب مانشستر سيتي ثاني مبارياته الودية أمام بايرن ميونيخ في الواحدة من فجر الأحد المقبل.

ويفتتح مانشستر سيتي الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم السبت 30 من شهر يوليو المقبل في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

بينما يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم 7 من شهر أغسطس بمواجهة وست هام.

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