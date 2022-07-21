أوليفر كان: لا تخدعني انتقالات برشلونة.. ودي ليخت سيلعب دورا هاما في بايرن ميونيخ

تحدث أوليفر كان المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ عن صفقات برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر أوليفر كان الأمر في مؤتمر تقديم ماتياس دي ليخت لاعبا للفريق، قائلا: "لا يمكنك أن تنخدع بكل انتقالات برشلونة، لا أحد منا يمكنه الحكم على الأوضاع الداخلية، أجد صعوبة في الحكم، هم الوحيدون الذين يعرفون وضعهم الاقتصادي".

وتعاقد برشلونة منذ أيام مع روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ بـ 45 مليون يورو حتى يونيو 2026.

وتحدث كان عن دي ليخت، قائلا: "ماتياس يعلم بأن لدينا تطلعات كبيرة، لدينا اقتناع تام أنه سيلعب دورًا هامًا فيما نريد تحقيقه".

فيما قال هربرت هاينر: "لقد كان هامًا بالنسبة لنا التعاقد مع دي ليخت، سيكون جزءًا أساسيًا من هذا الفريق، سيلعب دورًا رئيسيًا معنا وهذا ما نريده".

وتعاقد بايرن ميونيخ مع دي ليخت قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وبدأ دي ليخت (22 عاما) مع أياكس أمستردام قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في 2019، وكان المدافع الهولندي أصغر قائد لفريق أياكس.

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وبات المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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