كأس العرب للشباب - السعودية تفوز على موريتانيا وتعادل الإمارات والأردن

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

المنتخب السعودي

افتتح المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقب كأس العرب للشباب بالفوز على منافسه الموريتاني بهدفين دون رد في البطولة المقامة بمدينة أبها.

ويحمل المنتخب السعودي للشباب لقب كأس العرب التي أقيمت العام الماضي بمصر عقب فوزه على الجزائر 2-1.

وسجل عبد الملك العييري الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

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وأضاف المهاجم عبد الله رديف الهدف الثاني في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وتصدر المنتخب السعودي للشباب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية وموريتانيا والعراق.

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تعادل قاتل

في المقابل حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مبارة الأردن والإمارات في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وتقدم أمين الشناينة للمنتخب الأردني بالهدف الأول من ضربة حرة ثابتة سكنت شباك المنتخب الإماراتي في الدقيقة 48.

وعدل هزاع الجنيبي النتيجة للمنتخب الإماراتي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والإمارات والعراق.

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ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض مباراته الأولى، الخميس بمواجهة منافسه العماني.

ويتواجد المنتخب المصري رفقة سلطنة عمان والصومال ضمن المجموعة الرابعة من كأس العرب للشباب.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تتويجا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها.

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