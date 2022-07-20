كأس العرب للشباب - السعودية تفوز على موريتانيا وتعادل الإمارات والأردن

افتتح المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقب كأس العرب للشباب بالفوز على منافسه الموريتاني بهدفين دون رد في البطولة المقامة بمدينة أبها.

ويحمل المنتخب السعودي للشباب لقب كأس العرب التي أقيمت العام الماضي بمصر عقب فوزه على الجزائر 2-1.

وسجل عبد الملك العييري الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

وأضاف المهاجم عبد الله رديف الهدف الثاني في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وتصدر المنتخب السعودي للشباب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية وموريتانيا والعراق.

تعادل قاتل

في المقابل حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مبارة الأردن والإمارات في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وتقدم أمين الشناينة للمنتخب الأردني بالهدف الأول من ضربة حرة ثابتة سكنت شباك المنتخب الإماراتي في الدقيقة 48.

نهاية الشوط الأول منتخب الأردن يتقدم على #منتخبنا الوطني بهدف اللاعب أمين الشناينة #الامارات 0 #الأردن 1 #كأس_العرب للمنتخبات تحت 20 سنة #دبي_الرياضية pic.twitter.com/4mpk7DyuJv — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) July 20, 2022

وعدل هزاع الجنيبي النتيجة للمنتخب الإماراتي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والإمارات والعراق.

تعرف على جميع مجموعات كأس العرب للشباب

نهاية المباراة هزاع سبيت خاطر يحرز هدف #منتخبنا الأول وهدف التعادل في مرمى المنتخب الأردني #الامارات 1 #الأردن 1 #كأس_العرب للمنتخبات تحت 20 سنة #دبي_الرياضية pic.twitter.com/pVWjQHsp6p — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) July 20, 2022

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض مباراته الأولى، الخميس بمواجهة منافسه العماني.

ويتواجد المنتخب المصري رفقة سلطنة عمان والصومال ضمن المجموعة الرابعة من كأس العرب للشباب.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تتويجا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها.

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