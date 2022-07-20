قائمة الزمالك – عودة عبد الشافي وروقا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر 2021

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 20:21

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك أمام غزل المحلة

عاد محمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" لقائمة الزمالك قبل لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر 2021.

ويلتقي القطبان غدا الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتعافي عبد الشافي من الإصابة بشكل نهائي، فيما تواجد روقا بعدما حصل على راحة في المباراة الماضية ضد غزل المحلة بعد إصابته في الرأس.

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فيما تواصل غياب الثلاثي: طارق حامد ومحمد أبو جبل ورزاق سيسيه، وعمر السعيد وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حنفي

الهجوم: سيد عبد الله "نيمار" – سيف الجزيري

ويسعي الزمالك للفوز بلقب كأس مصر للمرة الـ 28 في تاريخه، فيما يأمل جوسفالدو فيريرا تحقيق لقب كأس مصر للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2015.

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