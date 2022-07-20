"عقلاني ولا يبحث عن الانتقام".. ماذا قالوا في السعودية عن روي فيتوريا؟

حالة من التفاؤل تسود الشارع الرياضي المصري منذ إعلان قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريب منتخب مصر.

فيتوريا وقع على عقود تدريب منتخب مصر حتى 2026 ليخلف إيهاب جلال الذي قاد الفراعنة في 3 مباريات فقط.

السيرة الذاتية القوية لفيتوريا وتجربته في المنطقة العربية وتحديدا مع نادي النصر شكلت هذا الانطباع.

FilGoal.com بدوره تواصل مع مدربين أصحاب خبرة بالكرة السعودية ورصد الآراء حول المدرب البرتغالي.

فوك رازوفيتش

الصربي فوك رازوفيتش أحد ابرز الأسماء التدريبية في الكرة السعودية والمدرب المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ نادي الفيحاء.

وقال رازوفيتش عن تعاقد منتخب مصر مع فيتوريا: "مدرب عظيم وأعرفه جيدا، أتمنى أن يقوم بعمل جيد مع منتخب مصر الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف " اختيار موفق ويملك من المعرفة والخبرة التدريبية ما يؤهله للنجاح مع المنتخب المصري".

وعن مدة العقد أوضح "الاستقرار أمر مهم ولكن الأهم رغبة الطرفين في المواصلة والاستمرار وهذا سيظهر مع مرور الوقت".

ووقع فيتوريا على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026 ليكون مدربا لمنتخب مصر.

كارلوس هرنانديز

المدرب الإسباني الشاب صاحب الـ38 عاما كان بمثابة مفاجأة الموسم قبل الماضي من الدوري السعودي.

هرنانديز قاد الشباب لوصافة الدوري السعودي للمحترفين بعد منافسة شرسة مع الهلال كما تأهل لنصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال هرنانديز عن روي فيتوريا: "مدرب لديه خبرة كبيرة بالكرة العربية ويجيد التعامل مع مثل هذه النوعية من اللاعبين ويعرف عقليتهم جيدا".

وشدد "فيتوريا أيضا مميز على المستوى الإنساني ويملك علاقة رائعة مع الجميع. يمكنني وصفه بالمحترف وخاض تجارب عددية حول العالم".

حسين عبد الغني

شهد نادي النصر موسما مميزا وتوج بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2018-2019 والسوبر السعودي تحت قيادة روي فيتوريا.

حسين عبدالغني نجم الكرة السعودية السابق كان المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر في تلك الفترة ويعرف فيتوريا جيدا.

وقال حسين عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الريمونتادا": "فيتوريا مدرب كبير ويملك سيرة ذاتية مميزة وقدم مستوى ونتائج ممتازة مع نادي النصر في الموسم الأول".

وأضاف "في موسمه الثاني حدث تراجع في مستوى الفريق وهذا يرجع لطبيعة اللاعب العربي عندما يشعر بالتشبع".

وأوضح "فيتوريا مكسب كبير لمنتخب مصر سواء للاعبي المنتخب المحليين أو المحترفين وهو يعلم طباع اللاعبين العرب جيدا وسيفيد الكرة المصرية فنيا وتنظيميا".

وعن تعامله مع النجوم كشف "رجل عقلاني وغير صدامي بالمرة ويعرف يحتوى المواقف وغضب اللاعبين وتعاملت معه في مواقف كثيرة. لا يبحث عن الانتقام ويضع مصلحة المجموعة فوق كل شيء".

وتابع "النجوم تحتاج معاملة خاصة بطبيعة الحال ولكن فيتوريا يملك هذه النقطة وأحد مصادر قوته".

المدرب البرتغالي بدأ مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

كلمة البرتغالي "روي فيتوريا" خلال مؤتمر تقديمه كمدير فني لمنتخب مصر 🇪🇬#أخبار_ONTime pic.twitter.com/dxBAuOhgyz — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 20, 2022

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