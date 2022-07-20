إصابة أشرف صبحي بـ فيروس كورونا
الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 19:27
كتب : FilGoal
أعلن محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة إصابة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا.
وشعر الوزير ببعض الأعراض المصاحبة للفيروس.
وشدد على التزام أشرف صبحي بالعزل المنزلي وإتباع كافة الاجراءات اللازمة مع الحفاظ على البروتوكول العلاجي للفيروس.
وأوضح فوزي أن حالة الوزير مستقرة بشكل كبير جدا ومطمئنة، وأن الأعراض هذه المرة أقل بسبب تلقيه اللقاح.
وكشف رسالة الوزير للجميع توخي الحذر واتباع كافة الاجراءات الاحترازية لانتشار الإصابة بالفيروس في هذه الفترة.
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إصابة أشرف صبحي بـ فيروس كورونا 38 دقيقة | الكرة المصرية