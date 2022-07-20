راك 1: أزبيليكويتا قريب جدا من برشلونة وكوندي أقرب لـ تشيلسي.. وموقف ألونسو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا - إسبانيا

يقترب برشلونة من مواصلة تدعيم الدفاع بالتعاقد مع سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي والذي يشغل مركز المدافع أيضا.

وكشفت إذاعة راك 1 الكتالونية أن تطورات قد حدثت بين برشلونة وتشيلسي في الساعات الماضية تقرب أزبيليكويتا من النادي الكتالوني وخروج جوليس كوندي من الصورة.

وبذلك بات كوندي مدافع إشبيلية قريبا من الانتقال إلى صفوف تشيلسي لتدعيم دفاع الفريق بعد تعاقد البلوز مع كاليدو كوليبالي.

أخبار متعلقة
دي مارزيو: تشيلسي يقترب من التعاقد مع كوندي.. وطلب من برشلونة للاعب بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي قبل الكلاسيكو.. برشلونة يضرب إنتر ميامي بسداسية بمشاركة الصفقات الجديدة رافينيا: برشلونة أفضل من ريال مدريد وأريد اللعب ضدهم

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن صفقة أزبيليكويتا قد اقتربت من الانتهاء وضمه إلى برشلونة.

وأوضح تقرير إذاعة راك 1 أن العمل سيستمر بين الناديين لانتقال ماركوس ألونسو هو الآخر إلى صفوف برشلونة.

وكشف التقرير أن كوندي ابتعد تماما عن الانتقال إلى برشلونة وأصبح قريبا من الانتقال إلى تشيلسي.

وكان راديو مونت كارلو قد ذكر قبل عدة أسابيع أن كوندي يرغب في الانضمام لبرشلونة.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

وأتم برشلونة حتى الآن التعاقد مع 4 لاعبين وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا، وأندرياس كريستينسن.

وانضم أزبيليكويتا -32 عاما- إلى صفوف تشيلسي قادما من مارسيليا في صيف 2012 وحتى الآن.

ولعب أزبيليكويتا 474 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات ورغم مركزه كمدافع ساهم في 72 هدفا.

اقرأ أيضا

صلاح ينافس ثنائي السنغال على الأفضل في إفريقيا

ثنائي الأهلي مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منتخب مصر ينافس السنغال والكاميرون

كيروش مرشح لأفضل مدرب في إفريقيا وموقف موسيماني

برشلونة تشيلسي أزبيليكويتا ماركوس ألونسو كوندي
نرشح لكم
الكرواتي فيدا على أعتاب الاتفاق السعودي رومانو: تمت.. زينشينكو ينتقل إلى أرسنال دي مارزيو: تشيلسي يقترب من التعاقد مع كوندي.. وطلب من برشلونة للاعب روما يعلن تعاقده مع ديبالا بديل دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس بعد ديبالا.. كالتشيو ميركاتو: مورينيو يرغب في التعاقد مع فاينالدوم برشلونة يعلن إتمام تعاقده مع ليفاندوفسكي وتفاصيل العقد كابيلو: ديبالا سيرفع مستوى روما كثيرا
أخر الأخبار
مؤمن زكريا يحضر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 12 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول – خالد غنيم: مواجهة بلدي مصر موقف صعب.. لكني سأعمل على فوز عمان 17 دقيقة | الوطن العربي
المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش.. بين رفض حضور المؤتمر و"ما زلت أتعلم الكثير" 18 دقيقة | الكرة المصرية
راك 1: أزبيليكويتا قريب جدا من برشلونة وكوندي أقرب لـ تشيلسي.. وموقف ألونسو 19 دقيقة | ميركاتو
برونو فيرنانديز: كريستيانو لديه مشاكل عائلية وعلينا احترام خصوصيته 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرواتي فيدا على أعتاب الاتفاق السعودي 43 دقيقة | الوطن العربي
حوار في الجول – جوردو مدرب عمان للشباب.. عن الفخر بتدريب بيدري والرغبة في الفوز على مصر 49 دقيقة | الوطن العربي
ماركا: أوبلاك يمدد تعاقده مع أتليتكو مدريد 54 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق