راك 1: أزبيليكويتا قريب جدا من برشلونة وكوندي أقرب لـ تشيلسي.. وموقف ألونسو

يقترب برشلونة من مواصلة تدعيم الدفاع بالتعاقد مع سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي والذي يشغل مركز المدافع أيضا.

وكشفت إذاعة راك 1 الكتالونية أن تطورات قد حدثت بين برشلونة وتشيلسي في الساعات الماضية تقرب أزبيليكويتا من النادي الكتالوني وخروج جوليس كوندي من الصورة.

وبذلك بات كوندي مدافع إشبيلية قريبا من الانتقال إلى صفوف تشيلسي لتدعيم دفاع الفريق بعد تعاقد البلوز مع كاليدو كوليبالي.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن صفقة أزبيليكويتا قد اقتربت من الانتهاء وضمه إلى برشلونة.

وأوضح تقرير إذاعة راك 1 أن العمل سيستمر بين الناديين لانتقال ماركوس ألونسو هو الآخر إلى صفوف برشلونة.

وكشف التقرير أن كوندي ابتعد تماما عن الانتقال إلى برشلونة وأصبح قريبا من الانتقال إلى تشيلسي.

وكان راديو مونت كارلو قد ذكر قبل عدة أسابيع أن كوندي يرغب في الانضمام لبرشلونة.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

وأتم برشلونة حتى الآن التعاقد مع 4 لاعبين وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا، وأندرياس كريستينسن.

وانضم أزبيليكويتا -32 عاما- إلى صفوف تشيلسي قادما من مارسيليا في صيف 2012 وحتى الآن.

ولعب أزبيليكويتا 474 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات ورغم مركزه كمدافع ساهم في 72 هدفا.

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