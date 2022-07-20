الكرواتي فيدا على أعتاب الاتفاق السعودي

بات المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا على أعتاب نادي الاتفاق بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

دوماجوج فيدا النادي : بشكتاش الاتفاق

وأوضحت الرياضية أن فيدا أصبح لاعبا في فريق المدرب باتريس كارتيرون عقب إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

وأضافت أن فيدا سينضم إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بيشكتاش التركي بنهاية الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن التعاقد مع فيدا جاء بقرار من باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي والزمالك السابق.

فيدا كان أحد نجوم المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018 بروسيا حينما حل منتخب بلاده وصيفا للمنتخب الفرنسي.

وشارك المدافع الكرواتي خلال الموسم المنصرم مع بيشكتاش خلال 32 مبارة وسجل هدفا.

فيدا سيكون ثالث صفقات الاتفاق خلال فترة الانتتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي الاتفاق تعاقده رسميا مع الحارس البرازيلي باولو فيكتور لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر قادما من ماريتيمو البرتغالي.

كما نجحت إدارة النادي السعودي في الحصول على توقيع عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر لنادي الهلال ليدعم خط دفاع الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى صيف 2023 .

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