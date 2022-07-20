ماركا: أوبلاك يمدد تعاقده مع أتليتكو مدريد

نجح أتليتكو مدريد في تمديد تعاقد يان أوبلاك حارس مرمى الفريق لمدة ست سنوات مقبلة.

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وكشف ديفيد ميدينا صحفي ماركا عن توقيع أوبلاك على تمديد تعاقده حتى صيف 2028.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد أوبلاك مع أتليتكو مدريد بنهاية الموسم المقبل 2022 - 2023.

وخاض أوبلاك -29 عاما- 50 مباراة دولية مع منتخب سلوفينيا.

وانضم أوبلاك إلى أتليتكو مدريد في صيف 2014 وأثبت جدارته في حراسة عرين نادي العاصمة الإسبانية.

ولعب حارس المرمى السلوفيني 352 مباراة مع أتليتكو مدريد منذ انضمامه إلى الفريق.

وحقق أوبلاك لقب الدوري الإسباني في موسم 2020-2021 مع فريقه وحافظ على شباكه بدون أهداف في 175 مباراة.

وكان قد ارتبط اسم أتليتكو مدريد الفترة الأخيرة بالانضمام إلى أتليتكو مدريد وفقا للصحافة الإسبانية.

وأشارت تقارير إلى أن أتليتكو مدريد لن يمكنه تحمل صفقة مثل ضم كريستيانو رونالدو لأن النادي بحاجة لبيع لاعبين أولا ليمكنه اتخاذ تلك الخطوة.

واختتم أتليتكو مدريد الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

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