الترجي يشكو مدافعه الجزائري بعد الانتقال للدوري الفرنسي

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

إلياس شتي - الجزائر - كأس الجزائر

أوضح وليد بن صالح عضو اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي أن النادي سيشكو مدافعه إلياس شتي الذي انتقل إلى أنجيه الفرنسي.

وأعلن نادي أنجيه الفرنسي يوم الثلاثاء ضم إلياس شتي الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري والترجي التونسي.

وقال بن صالح في تصريحات لإذاعة شمس إف ام إن الترجي سيقاضي اللاعب بسبب الإخلال بالعقد الذي يربطه بالترجي.

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وأضاف أن الشكوى ستطول النادي الفرنسي أيضا.

وأكد أن إلياس شتي فسخ عقده من طرف واحد ولم يقم بشراء ما بقي من عقده مثلما أشيع.

وأشار عضو اللجنة القانونية بالترجي إلى أن المدافع الجزائري يعرض نفسه لعقوبة مالية وإمكانية الايقاف عن النشاط الكروي وعقوبات في حق فريقه الجديد بهذا التصرف.

وأفاد النادي الفرنسي عبر حسابه على تويتر يوم الثلاثاء: "مرحبا، كنتم تنتظرون، ها هو إلياس شتي ينضم إلى أنجيه".

إلياس شتي وقع على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى صيف 2026.

واحتل أنجيه المركز الـ14 بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكان اللاعب قد فسخ عقده مع الترجي من طرف واحد رغم ارتباطه بعقد مع بطل تونس حتى 30 يونيو 2023.

وتوعدت إدارة الترجي بشكوى اللاعب الجزائري، حسب تقارير تونسية.

مدافع الجزائر انضم إلى صفوف الترجي في صيف 2019 وخلال 3 مواسم مع الفريق حقق لقب الدوري التونسي 3 مرات ولقب السوبر التونسي مرتين.

ولعب إلياس 75 مباراة مع الفريق التونسي في كل المسابقات.

شتي خاض 3 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

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