بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 13:56

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

خاطب نادي بيراميدز اتحاد كرة القدم بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري المصري.

وكشف بيراميدز في خبر مرسل للصحفيين: "قررت إدارة نادي بيراميدز مخاطبة اتحاد الكرة بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في بطولة الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية الدوري".

وأضاف "وذلك في إطار حرص النادي على حقوقه كاملة، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة".

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وأكمل "وذلك بداية من مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري وحتى آخر مباراة للفريق".

ويلعب بيراميدز ضد الإسماعيلي يوم 24 يوليو الجاري في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 57 نقطة.

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