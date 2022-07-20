بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 13:01

كتب : عمرو عبد المنعم

روبرت ليفاندوفسكي

أوقف المتجر الرسمي لنادي برشلونة عملية بيع قمصان روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الجديد للفريق لسبب غريب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هناك اقبالا شديدا على شراء قميص ليفاندوفسكي خلال أول 24 ساعة بعد الإعلان عن الصفقة.

وبسبب شراء القميص بشكل كبير من الجماهير نفد حرف W من مخازن المتجر.

أخبار متعلقة
رافينيا: برشلونة أفضل من ريال مدريد وأريد اللعب ضدهم قبل الكلاسيكو.. برشلونة يضرب إنتر ميامي بسداسية بمشاركة الصفقات الجديدة ناجلسمان عن برشلونة: النادي الوحيد الذي لا يملك المال ويشتري من يريد

ولذلك أوقف متجر برشلونة عملية بيع قميص ليفاندوفسكي لحين وصول حرف W إلى المتجر من جديد.

ولم يكن هناك كميات كبيرة من حرف W في متجر برشلونة، لعدم وجوده في أسماء لاعبي الفريق سوى مارتن برايثوايت.

وتعاقد مع برشلونة مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو.

اقرأ أيضا:

صلاح ينافس ثنائي السنغال على الأفضل في إفريقيا

ثنائي الأهلي مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منتخب مصر ينافس السنغال والكاميرون

كيروش مرشح لأفضل مدرب في إفريقيا وموقف موسيماني

ليفاندوفسكي برشلونة
نرشح لكم
رافينيا: برشلونة أفضل من ريال مدريد وأريد اللعب ضدهم برشلونة يعلن إتمام تعاقده مع ليفاندوفسكي وتفاصيل العقد على غرار برشلونة.. أتليتكو مدريد يغير اسم ملعبه مرة أخرى قائمة ريال مدريد – نجل حارس إسبانيا السابق.. ومايورال يتخلف عن أمريكا لأسباب "بيروقراطية" تكريم "لاليجا" ومعهد ثيربانتس في حفل جوائز أرشليتراس على قاموس كرة القدم أول آسيوي منذ 95 عامًا.. كوبو يرحل عن ريال مدريد صوب ريال سوسيداد عاد إلى مدريد.. وجهة جديدة لـ إنزو زيدان بعد 6 سنوات "في أعظم نادٍ بالعالم".. رحيل حارس مرمى ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر فيتوريا: لست ساحرا واليوم أصبحت مصري مثلكم.. وسنعمل على صناعة صلاح جديد 11 دقيقة | الكرة المصرية
جمال علام: فيتوريا يعتبر أحد أعضاء اتحاد الكرة.. وإلغاء منصب مدير المنتخب 21 دقيقة | منتخب مصر
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا جديد في ملف مفاوضات قطر القطري لضم بانون 25 دقيقة | الكرة المصرية
الترجي يشكو مدافعه الجزائري بعد الانتقال للدوري الفرنسي 38 دقيقة | الوطن العربي
دي مارزيو: تشيلسي يقترب من التعاقد مع كوندي.. وطلب من برشلونة للاعب 50 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا يُكذب صحيفة فرنسية ويتأسف لـ نيمار ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق