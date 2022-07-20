بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي

أوقف المتجر الرسمي لنادي برشلونة عملية بيع قمصان روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الجديد للفريق لسبب غريب.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هناك اقبالا شديدا على شراء قميص ليفاندوفسكي خلال أول 24 ساعة بعد الإعلان عن الصفقة.

وبسبب شراء القميص بشكل كبير من الجماهير نفد حرف W من مخازن المتجر.

ولذلك أوقف متجر برشلونة عملية بيع قميص ليفاندوفسكي لحين وصول حرف W إلى المتجر من جديد.

ولم يكن هناك كميات كبيرة من حرف W في متجر برشلونة، لعدم وجوده في أسماء لاعبي الفريق سوى مارتن برايثوايت.

وتعاقد مع برشلونة مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو.

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