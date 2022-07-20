تقرير مغربي: قطر القطري يعيد فتح باب المفاوضات مع الأهلي حول بانون

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

يحاول مسؤولو نادي قطر القطري فتح باب المفاوضات مع الأهلي من جديد بشأن المغربي بدر بانون، حسب تقارير مغربية.

قبل أسبوع، استقر الأهلي على استمرار مدافعه المغربي بدر بانون ضمن صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، حسبما علم FilGoal.com بعدما تعثرت صفقة انتقاله إلى نادي قطر القطري.

وأفاد موقع le360 spor المغربي أن إدارة قطر القطري جددت اتصالاتها بإدارة الأهلي وقدمت عرضا جديدا لشراء ما تبقى من عقد بانون وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضح التقرير أن إدارة قطر القطري استجابت لطلب المدرب المغربي يوسف السفري وعادت من جديد لفتح ملف شراء بدر بانون، وتقدمت بعرض مالي أكبر من إجل إقناع الأهلي بتسهيل خروجه.

قرار الأهلي بعدم التفريط في المدافع المغربي جاء بعدما طلب أيضا ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الإبقاء عليه.

ويرغب سواريش في رؤية بدر بانون عن قرب للحكم على مستواه ومعرفة قدراته بشكل جيد في ظل الإعداد لقائمة الفريق للموسم الجديد.

ولم ينضم بانون لقائمة الأهلي منذ قدوم البرتغالي سواريش.

وقال سواريش عن المدافع المغربي عقب مباراة فيوتشر في الدوري: "بدر بانون لاعب في الفريق وذكرت أن لكل لاعب أهميته وسوف اعتمد على الجميع، الأمور واضحة بيني وبين الجميع، لابد من إظهار مستوى عالي من التنافس لاختيار الأفضل، مباراة اليوم أغلقنا صفحتها والتركيز أصبح منصبا على القادم".

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

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