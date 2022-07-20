في الجول يكشف لماذا ارتفعت أسهم جاريدو عن بوميل في تدريب المنتخب الأولمبي

ارتفعت أسهم الإسباني خوان كارلوس جاريدو في سباق الفوز بتدريب منتخب مصر الأولمبي في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أسهم جاريدو ارتفعت لتدريب منتخب مصر الأولمبي أكثر من الفرنسي باتريس بوميل".

وأضاف "بوميل طلب جهاز فني أجنبي بالكامل يضم 4 مدربين بخلافه، الأمر الذي يفوق ما رصده اتحاد الكرة لمدرب المنتخب الأولمبي".

وأكمل "رغم ذلك المفاوضات لا تزال مستمرة مع بوميل ولم تنتهي".

وواصل "أما جاريدو فهو يعرف الكرة المصرية والإفريقية جيدا بعدما سبق له العمل في الأهلي، وكذلك العديد من فرق شمال إفريقيا".

وأشار "وكذلك طلباته لم تبتعد عن الذي المبلغ الذي حدده اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب للمنتخب الأولمبي".

وأتم تصريحاته "المدرب المصري كذلك لا يزال مطروحا لتدريب منتخب مصر الأولمبي، وذلك في حالة عدم الوصول لاتفاق مع أحد المدربين الأجانب".

جاريدو البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية كمدير فني مع فياريال الإسباني في 2010.

وتولى بعدها تدريب كلوب بروج البلجيكي وريال بيتيس الإسباني.

ثم بدأ رحلة في الشرق الأوسط مع الأهلي في 2014، بعدها تولى تدريب الاتفاق السعودي والرجاء المغربي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي والعين الإماراتي.

وآخر محطة تدريبية لـ جاريدو كانت مع نادي كاستييون في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

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