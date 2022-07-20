في الجول يكشف لماذا ارتفعت أسهم جاريدو عن بوميل في تدريب المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 12:39

كتب : بسام أبوبكر

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

ارتفعت أسهم الإسباني خوان كارلوس جاريدو في سباق الفوز بتدريب منتخب مصر الأولمبي في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أسهم جاريدو ارتفعت لتدريب منتخب مصر الأولمبي أكثر من الفرنسي باتريس بوميل".

وأضاف "بوميل طلب جهاز فني أجنبي بالكامل يضم 4 مدربين بخلافه، الأمر الذي يفوق ما رصده اتحاد الكرة لمدرب المنتخب الأولمبي".

أخبار متعلقة
عصام الحضري لـ في الجول: أحترم قرار فيتوريا.. ومستعد لحمل "حقائب الأحذية" مع المنتخب الأولمبي خبر في الجول - بوميل يصل خلال ساعات لتدريب المنتخب الأولمبي مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: وافق على تدريب مصر الأولمبي بعد الاعتذار لمولودية الجزائر

وأكمل "رغم ذلك المفاوضات لا تزال مستمرة مع بوميل ولم تنتهي".

وواصل "أما جاريدو فهو يعرف الكرة المصرية والإفريقية جيدا بعدما سبق له العمل في الأهلي، وكذلك العديد من فرق شمال إفريقيا".

وأشار "وكذلك طلباته لم تبتعد عن الذي المبلغ الذي حدده اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب للمنتخب الأولمبي".

وأتم تصريحاته "المدرب المصري كذلك لا يزال مطروحا لتدريب منتخب مصر الأولمبي، وذلك في حالة عدم الوصول لاتفاق مع أحد المدربين الأجانب".

جاريدو البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية كمدير فني مع فياريال الإسباني في 2010.

وتولى بعدها تدريب كلوب بروج البلجيكي وريال بيتيس الإسباني.

ثم بدأ رحلة في الشرق الأوسط مع الأهلي في 2014، بعدها تولى تدريب الاتفاق السعودي والرجاء المغربي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي والعين الإماراتي.

وآخر محطة تدريبية لـ جاريدو كانت مع نادي كاستييون في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

اقرأ أيضا:

صلاح ينافس ثنائي السنغال على الأفضل في إفريقيا

ثنائي الأهلي مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منتخب مصر ينافس السنغال والكاميرون

كيروش مرشح لأفضل مدرب في إفريقيا وموقف موسيماني

منتخب مصر الأولمبي جاريدو
نرشح لكم
تقرير مغربي: قطر القطري يعيد فتح باب المفاوضات مع الأهلي حول بانون جوائز كاف - الشناوي وديانج مرشحان لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. والأهلي ينافس ثنائي المغرب عبد الحميد بسيوني: عقدي مع سموحة إلى ما لا نهاية.. والفريق أصبح يلعب بدون حافز يانيك فيريرا: لم تحدث مفاوضات رسمية من الأهلي.. وهذا سبب دراستي له رغم ذلك حوار في الجول - أحمد عبد الروؤف.. عن تدريب الزمالك وصدمة كارتيرون وسرطان ميتشو وكيله: تعاقد الجزيري مع الزمالك صحيح بنسبة 100% بيان من مكتب محامي السعيد: المحكمة لم تمنح الأهلي الحق في الاستمرار على حجز أمواله سموحة يجدد تعاقد عبد الحميد بسيوني
أخر الأخبار
بسبب نفاد حرف W.. متجر برشلونة يوقف عملية قمصان ليفاندوفسكي 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: قطر القطري يعيد فتح باب المفاوضات مع الأهلي حول بانون 3 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف لماذا ارتفعت أسهم جاريدو عن بوميل في تدريب المنتخب الأولمبي 25 دقيقة | الكرة المصرية
روما يعلن تعاقده مع ديبالا 46 دقيقة | ميركاتو
بديل دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف – مصر تنافس السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا ساعة | منتخب مصر
جوائز كاف - الشناوي وديانج مرشحان لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. والأهلي ينافس ثنائي المغرب ساعة | الكرة المصرية
جوائز كاف - كيروش ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب.. وخروج موسيماني ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق