روما يعلن تعاقده مع ديبالا

أعلن نادي روما توقيعه مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر.

باولو ديبالا النادي : لاعب حر روما

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة ثلاث مواسم حتى 2025.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن ديبالا سيحصل على راتب مقدر ب 6 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى بعض المتغيرات مع روما.

وتشير التقارير إلى أن حديث جوزيه مورينيو مدرب روما مع اللاعب كان السبب الرئيسي في إقناعه بالانضمام للفريق.

وارتبط سابقا قطبي ميلانو (ميلان وإنتر ميلان) بضم بصانع الألعاب الأرجنتيني، لكن إنتر ضم روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان وأوقف التفاوض مع اللاعب.

في المقابل يواصل ميلان مفاوضاته مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير لاعب كلوب بروج البلجيكي مفضلا إياه على الأرجنتيني.

بينما كشفت تقارير سابقة أن ديبالا ربما يكون بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد حال رحيل البرتغالي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما هو الصفقة الرابعة لروما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك.

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