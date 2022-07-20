بديل دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

خضع جليسون بريمر مدافع تورينو للكشف الطبي مع يوفنتوس تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى السيدة العجوز خلال ساعات.

ويرغب يوفنتوس في ضم بديل لماتياس دي ليخت الذي أتم انتقاله إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

يوفنتوس توصل لاتفاق مع تورينو من أجل ضم البرازيلي جليسون بريمر مقابل 40 مليون يورو + حوافز.

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وتفوق يوفنتوس على إنتر الذي قدم يوم الإثنين عرضا بقيمة 30 مليون يورو بما في ذلك تشيزاري كاسادي على سبيل الإعارة، حسب التقارير.

ومن المنتظر أن يعلن البيانكونيري الصفقة رسميا خلال ساعات.

بريمر لعب مع تورينو 110 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 13 هدفا وصنع 5.

وحسم نادي بايرن ميونيخ صفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي..

ورصدت الكاميرات خضوع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن على مرحلتين، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.

بعد الانتهاء من الكشف الطبي صباح الثلاثاء توجه المدافع الهولندي لمقر بايرن من أجل توقيع العقود.

عقب ذلك طار دي ليخت إلى الولايات المتحدة ليلتحق بباقي الفريق في معسكره هناك.

وبحسب جريدة بيلد فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

ويمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027.

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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