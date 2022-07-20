عبد الحميد بسيوني: عقدي مع سموحة إلى ما لا نهاية.. والفريق أصبح يلعب بدون حافز

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

كشف عبد الحميد بسيوني مدرب سموحة عن اتفاقه مع مجلس إدارة النادي على استمراره للعديد من السنوات في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية منذ توليه المسؤولية.

وأعلن سموحة تجديد عقد بسيوني لمدة موسمين قادمين.

وقال بسيوني في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "على الرغم من الهزيمة في آخر مباراتين لكننا نحقق نتائج ممتازة والفريق حاليا في مكانه الطبيعي".

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واستمر "لاعبو الفريق حاليا يلعبون بدون حافز والمركز الخامس مثل الـ 15 بسبب حسم المتأهلين للبطولات الإفريقية في البداية كنا نقاتل من أجل تحقيق المركز الرابع وسنقاتل حتى النهاية من أجل الوصول إلى هدف النادي".

وأكمل "مجلس الإدارة ومن خلال رؤيته بأنني أبذل جهد كبير كل يوم خلال تدريبات الفريق قرر أن استمر مع وأمدد عقدي وعقدي مع سموحة واتفاقي مع رئيس النادي أن العقد سيكون إلى ما لا نهاية لمدة سنين طويلة واتفقنا على التمديد منذ فترة طويلة ولكن الوقت لم يسمح سوى حاليا لذلك".

وتابع "لا يوجد لاعب في سموحة لديه جنيه واحد من مستحقاته، مجلس الإدارة يقوم بدوره على أكمل وجه ويوفر المطلوب من المستحقات المالية والحوافز".

وأضاف "حمدي علاء من لاعبي الوسط المتميزين ويقوم بدوره باسترداد الكرة من المنافس بشكل رائع، ولكن لدينا بدلاء لتعويضه خلال مواجهة الزمالك".

وشدد "هناك العديد من المدربين والوكلاء حاولوا أن يحصلوا على مكاني في تدريب سموحة وعرضوا أنفسهم بمقابل مادي أقل مما اتقاضاه ولكن أنا اعتدت على ذلك الأمر وفي النهاية كل شخص يمثل نفسه ولا أحد يتشابه مع الآخر وعملنا هو ما يرد على الناس".

وأردف "لم يغضبني ظهور حمدي علاء في قناة الزمالك لأن اللاعب موقوف بالفعل ولم يلعب أمام البنك الأهلي وسيغيب أمام الزمالك وحصل على الإذن قبل ظهوره، وفي النهاية هو محسوب على الزمالك ومن المفترض أن يعود للزمالك عقب نهاية الموسم ولكن إذا كان اللاعب متاح لمواجهة الزمالك كان من المستحيل أن يظهر في قناته أو أي قناة أخرى".

وأتم "أحمد رمضان "بيكهام" وشكري هم لاعبي الأهلي حتى الآن ولكن نتمنى استمراريتهم معنا لأنهم من اللاعبين المهمين لنا ولكن لم نتحدث مع الأهلي حتى الآن لأن كل فريق يركز في عمله حاليا ولكن كل شيء سينتهي في وقته المناسب والأمر كذلك بالنسبة لمروان حمدي وحمدي علاء المعارين من الزمالك".

وقاد سموحة بسيوني سموحة في 9 مباريات ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في 3 آخرين.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

ويحتل الفريق السكندري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

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