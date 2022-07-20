قبل الكلاسيكو.. برشلونة يضرب إنتر ميامي بسداسية بمشاركة الصفقات الجديدة

في المواجهة الأخيرة قبل الكلاسيكو الودي، حقق برشلونة الفوز على إنتر ميامي الأمريكي بستة أهداف دون مقابل في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد.

المباراة أقيمت على ملعب ريكاردو سيلفا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة مشاركة رافينيا وأندرياس كريستنسن، وفرانك كيسي اللاعبين الذين تعاقد معهم برشلونة مؤخرا، كما شاهد روبرت ليفاندوفسكي المباراة من المدرجات.

وسجل أهداف برشلونة كل من بيير إيمريك أوباميانج، ورافينيا، وأنسو فاتي، وجافي، وممفيس ديباي، وعثمان ديمبيلي.

تقدم أوباميانج بالهدف الأول في الدقيقة الـ 19 بعدما تلقى تمريرة من رافينيا لينهي الكرة من فوق حارس المرمى.

وأضاف رافينيا الهدف الثاني بنفسه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليوقع أول أهدافه بقميص برشلونة.

وفي الدقيقة الـ 41 أضاف أنسو فاتي الهدف الثالث بتسديدة رائعة مستغلا تمريرة جديدة من رافينيا.

وفي الشوط الثاني استمر برشلونة في تسجيل الأهداف والبداية كانت من جافي الذي استغل ركلة ركنية نفذها ديباي بشكل مخادع بتمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى في الدقيقة الـ 55.

قبل أن يضيف ديباي الهدف الخامس بنفسه بعد مروره من مدافع إنتر ميامي بشكل رائع ويسدد في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة فقط أنهى ديمبيلي أهداف برشلونة بتسديدة أرضية.

مباراة إنتر ميامي كانت الودية الثانية لبرشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد تعادله مع فريق أولوت بهدف لكل فريق في مباراته الأولى.

وسيلعب برشلونة وديته المقبلة مع ريال مدريد في كلاسيكو على الأراضي الأمريكية في فجر يوم الأحد المقبل.

وسيبدأ برشلونة موسمه بمواجهة رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو يوم 13 أغسطس المقبل.

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