ناجلسمان عن برشلونة: النادي الوحيد الذي لا يملك المال ويشتري من يريد

يرى مدرب بايرن ميونيخ جوليان ناجلسمان أن ما يقوم به برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يعد نوعا من أنواع.

برشلونة تعاقد خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز على الترتيب ومؤخرا روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ.

وقال ناجلسمان في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "النادي الوحيد الذي لا يملك المال ولكنه يشتري كل لاعب يريده. لا أعرف كيف. إنه نوعا من أنواع الجنون".

وأعلن برشلونة رسميا إتمامه للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

دي ليخت

وبسؤاله عن ماتيس دي ليخت أوضح: "كنت على اتصال مع دي ليخت للمرة الأولى قبل أربعة أسابيع".

وأضاف " دي ليخت مثل ماني أراد فقط الذهاب إلى بايرن. إنه صفقة رائعة للاعب يمكنه تسجيل الأهداف. آمل أن يسجل 7 أو 8 أهداف وعلينا تعويض 40 هدفا كان يسجلهم ليفاندوفسكي".

وأعلن بايرن ميونيخ ضم ماتياس دي ليخت من يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وبات المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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