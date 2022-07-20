بعد ديبالا.. كالتشيو ميركاتو: مورينيو يرغب في التعاقد مع فاينالدوم

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - باريس سان جيرمان

يرغب جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما في ضم جيورجينهو فاينالدوم لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإن مورينيو طالب إدارة روما بالتعاقد مع فينالدوم من أجل بناء مشروع الفريق.

وكانت قد أشارت الصحيفة ذاتها في وقت سابق أن وكيل أعمال اللاعب الهولندي عرضه على روما ليرحب مورينيو بالفكرة.

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وقرر نادي باريس سان جيرمان عرض 9 لاعبين للبيع هذا الصيف من ضمنهم كان فينالدوم بعدما غاب عن قائمة الفريق في الفترة التحضيرية، بحسب ليكيب.

وكان فاينالدوم (31 عاما) شارك في 38 مباراة للنادي الفرنسي في الموسم الماضي، بعد انتقاله من ليفربول كلاعب حر.

مشروع روما

وتعاقد روما مع نيمانيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد كأول صفقات الموسم في صفقة انتقال حر.

كما ضم الحارس الصربي ميل سفيلار قادما من بنفيكا البرتغال، ووقع عقدا يمتد لـ 5 سنوات، إذ ينتهي في يونيو 2027.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية سابقا أن ديبالا وافق بالفعل على الانضمام لروما مقابل 6 ملايين يورو مع متغيرات.

وكان تعاقد ديبالا مع يوفنتوس انتهى بنهاية الموسم الماضي وأصبح حرا في تحديد مصيره.

وسيوقع اللاعب الأرجنتيني على عقد مدته ثلاث سنوات مع روما.

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