يانيك فيريرا: لم تحدث مفاوضات رسمية من الأهلي.. وهذا سبب دراستي له رغم ذلك

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا

قال يانيك فيريرا المدير الفني البلجيكي إن الأهلي لم يدخل معه في مفاوضات رسمية لتولي قيادة الفريق خلفا لبيتسو موسيماني.

وتحدث فيريرا لقناة "صدى البلد" قائلا: "قرأت الكثير من الأخبار عن مفاوضات الأهلي معي لكن هذا لم يحدث، ومن دواعي سروري أن أرى اسمي في قائمة المرشحين للأهلي وتابعت الفريق في هذه الفترة ولكن للأسف لم يحدث معي أي تواصل من إدارة الأهلي".

وأكمل "لا لم يحدث أي تواصل رسمي مع الأهلي معي لتدريب الفريق".

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وأردف مدرب الشباب والفتح السعوديين سابقا "لقد وقعت على تفويض لأحد الأشخاص ليتفاوض مع إدارة الأهلي حال حدوثها، لقد تردد اسمي بين الجماهير والإعلام لكن لم يتصل بي أحد من إدارة النادي".

وكشف فيريرا عن إعداده لتقرير فني عن الأهلي وأوضح "كنت أعد تقريرا كاملا عن الفريق لنفسي حال توليت المسؤولية لكن أنا الآن ليس من حقي الحديث عن الفريق فنيا لأنه لديه مدرب وأتمنى أن يستفيق الفريق من كبوته المحلية وأتمنى له الحفظ السعيد".

وبسؤاله هل يمانع تدريب الأندية خلال منتصف الموسم أجاب "توليت تدريب الفتح بعد ستة أسابيع من بداية الموسم ولم يكن الأمر سهلا لكن نحن هذه هي طبيعة عملنا علينا أن نكون مستعدين في كل وقت للعمل وأن نقود الفرق التي نتولى مسؤوليتها إلى تحقيق ما يرغبون فيه".

أما عن أهم ما يريده في الأندية التي يدربها قال: "إن لم يكن الفريق طموحا ومستعدا للعمل بشكل جاد وكل الجهاز الفني واللاعبين وكل من يعملون في النادي يسيرون مع المدرب في هذا الاتجاه فليس من السهل أن أقبل هذا العمل".

وشدد فيريرا "المسألة ليست أموال، فالمال ليس كل شيء بل أنا أبحث دائما عن قيم مشتركة مع اللاعبين الذين أدربهم ومع المسؤولين وإن حدث ذلك سأكون شغوفا بعملي".

وبسؤاله هل يوجد مفاوضات مع فريق الشباب السعودي ليعود إليه مجددا قال: "للأسف لا يوجد أي مفاوضات بيني وبين الشباب السعودي حاليا، هو فريق دائما في قلبي وربحت معهم الدوري السعودي ولدي الكثير من المشاعر الجيدة لهم وأتمنى يوما ما العودة له".

أما عن القول المنتشر والمنسوب له بأنه لن يغير قناعاته حتى لو خسر 8-0 قال ضاحكا: "لا أتذكر أنني قلت تلك الجملة يوما حتى لو خسرت 8-0 سأظل أوأصل العمل بنفس الطريقة، لو مدرب حدث له ذلك سيكون عليه الإجابة عن الكثير من الأسئلة".

وواصل "أي إدارة تتعاقد مع مدرب فهي تتعاقد كذلك مع طريقته في اللعب فالتعاقد لا يتم في عشية أو ضحاها هم يدرسون كل شيء عنه قبل قدومه، وعلى المدرب أن يعرف أيضا ما يسعى إليه النادي وأن يتأقلم على الطريقة ومبادئ النادي الذي سيقوده".

وأتم فيريرا تصريحاته "أنا لست عنيدا ولدي المرونة التكتيكية والأفكار المتغيرة التي أستخدمها وفقا للظروف".

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