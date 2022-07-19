علي زين: استفدنا مما حدث في البحر المتوسط للفوز بـ إفريقيا.. وأتمنى نهاية مشواري في الأهلي

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

تتويج منتخب مصر بـ بطولة إفريقيا - كرة يد

أعرب علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بحصد لقب أمم إفريقيا مع الفريق.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثمانية ألقاب من بطولة أمم إفريقيا بعد تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي.

وقال علي زين عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأمر ليس مبالغة أو شعارات ولكن دائما ما أحب اللعب لمنتخب مصر".

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وأوضح "حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا وعندما تم إبلاغي بالانضمام للمنتخب في دورة البحر المتوسط لم أفكر في الاعتذار أو طلب الراحة وانضممت إليهم في الجزائر مباشرة".

وبالحديث عن خسارة نهائي البحر المتوسط شدد "من الرائع أن نحصل على الفضية ويكون الأمر محزن لنا وللجماهير".

وحصل علي زين على جائزة أفضل ظهير أيسر في بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

وتابع زين "لم يحدث استهانة ولكن استفدنا من ذلك الدرس في بطولة إفريقيا وسنتعلم منه في بطولة العالم أيضا".

وعن اختلاف الانتماءات في المنتخب أوضح "لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر، جودة وعقلية اللاعبين أكبر بكثير من الدخول في تلك المناقشات".

وكشف علي زين حقيقة اقترابه من الأهلي هذا الموسم قائلا: "حدث تفاوض بيني وبين الأهلي هذا الموسم بالفعل ولكن كنت وقعت مبكرا لدينامو بوخارست".

وكان علي زين قد قضى الموسم الماضي في برشلونة وحقق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني.

وأضاف "أبلغت الأهلي بموافقتي على الانضمام للفريق حال الاتفاق مع الفريق الروماني ولكنهم تمسكوا باستمراري".

واختتم علي زين تصريحاته "أتمنى أن اختتم مشواري في الأهلي، هو ناد كبير وله فضل عليا، تربيت في النادي الأهلي وللأسف يتم تداول أمور بصورة غير كاملة ولكن علاقتي ستبقى دائما أكثر من ممتازة".

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