حوار في الجول - أحمد عبد الروؤف.. عن تدريب الزمالك وصدمة كارتيرون وسرطان ميتشو

شهدت فترة تواجد المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك أحداثا مثيرة.

وأعقب مرحلة ميتشو الحقبة الأكثر جدلا مع الفرنسي باتريس كارتيرون خلال ولايته الأولى مع القلعة البيضاء.

أحمد عبد الروؤف المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لنادي الزمالك كان أحد الشهود على تلك المرحلة المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء.

عبد الرؤوف (36 عامًا) لعب خلال مسيرته الكروية للزمالك وتليفونات بني سويف، ومصر للمقاصة، ووادي دجلة، والداخلية، والمنصورة قبل أن يتجه للتدريب.

اللاعب السابق لنادي الزمالك شق طريقه التدريبي وبات يحلم بمنصب الرجل الأول لدى حامل لقب الدوري.

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حلم تدريب الزمالك

عبدالروؤف الذي عمل مدربا مساعدا في الزمالك خاض تجربة قصيرة مع المصري بالسلوم ومن ثم خطى خطوة أكبر بتولي تدريب بلدية المحلة.

وعن تدريب الزمالك يوما قال: "لعبت في الزمالك خلال فترة صعبة للغاية لذلك اتخذت قرارا عقب الاتجاه للتدريب بأن أطور نفسي. اريد تكوين اسم جيد في عالم التدريب وأتمنى يوما تدريب نادي الزمالك وتولى مهمة الرجل الأول ولن يحدث ذلك قبل ان أحقق النجاح في تجارب آخرى".

وتابع "استفدت من تجربتي مع الثنائي كارتيرون وميتشو وتعلمت منهما الكثير، المدرب الفرنسي يركز طوال اليوم على الفريق فيما يخطف الإعلام وما يقال عن النادي جزء من تركيز ميتشو".

وواصل "كل منهما لديه مزايا وعيوب لكن بشكل عام المدربين الأجانب لا يحبذون الدخول في صدامات، كارتيرون قوي جدا ويركز على الجانب البدني والأحمال فيما يقرأ ميتشو الملعب بشكل جيد".

كشف "أنا ضد وجود اللجان بنادي الزمالك منذ ان كنت لاعبا. الاستقرار مهم للغاية وهذا من أسباب رحيلي عن النادي بسبب مشاكل عقود اللاعبين".

وقاد عبد الرؤوف المصري بالسلوم في 17 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل 6، وخسر 4 قبل أن يعلن بلدية المحلة توليه المهمة بداية من الموسم المقبل.

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صدمة كارتيرون

وعن قرار باتريس كارتيرون بالرحيل عن الزمالك قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال عبد الروؤف: "من أصعب الفترات في حياتي. العمل مع كارتيرون كان مهلكا وقمنا بعمل كبير على مستوى تحليل الأداء ودراسة الخصوم".

وأضاف "الوداد لم يكن بالفريق القوي في هذا التوقيت وكذلك الرجاء وكان من المتوقع مواجهة الأهلي في المباراة النائية وأعتقد أن الزمالك في تلك الفترة حظوظه افضل من الأهلي".

وكشف "شعرت بصدمة بعدما علمت بقرار كارتيرون بالرحيل خاصة أن الفريق وقتها حقق الفوز على الإنتاج والأمور كانت طيبة قبل مواجهة الرجاء".

كارتيرون تولى الزمالك في المرة الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وعاد المدرب الفرنسي لتدريب الزمالك في مارس 2021 خلفًا لـ جايمي باتشيكو وحصد لقب الدوري المصري مع الموسم الماضي قبل ان يرحل مجددا صوب الاتفاق السعودي وتولى جوسفالدو فيريرا المهمة بدلا منه.

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سرطان ميتشو

وكشف عبد الروؤف عن تفاصيل مرض ميتشو بالسرطان وقال: "ميتشو ابلغ اللاعبين بالفعل بمرضه ونال تعاطف اللاعبين ومنا هنا قرر مرتضى منصور رئيس النادي التخلي عن خدماته بسبب عناد اللاعبين رغم وعده في البداية بالاستمرار في منصبه".

وتابع "بعد رحيل ميشتو أبلغت رئيس النادي بأن لاعبي الفريق يرفضون خوض التدريبات بسبب بعض الأمور وعقد مرتضى منصور اجتماعا مع اللاعبين وأعلن عن رحيل الجهاز الفني بالكامل والتعاقد مع كارتيرون وسامي الشيشيني".

وتولى ميتشو قيادة الزمالك في 12 مباراة في كل البطولات فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر أربعة، حيث خلف كريستيان جروس في تدريب الفريق.

وفاز ميتشو بكأس مصر مع الزمالك، ولكنه ترك الفريق في مأزق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولكن باتريس كارتيرون خليفته استطاع التأهل بالفريق لدور الثمانية، في النسخة التي خسرها الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو في النهائي ضد الأهلي.

الثلاثي العربي

وروى المدرب المساعد السابق بجهاز الزمالك تفاصيل رحيل اللاعب التونسي حمدي النقاز قبل نهاية عقده.

وأوضح "حمدي النقاز تحدث عن أزمة بتعاقده مع الفريق وعلى خلفية هذا الأمر رحل أحد الإداريين بالنادي وبالنسبة لي الأمر طبيعي".

وتابع "اللاعب المحترف يأتي من أجل كسب المال وفي حال لم يحصل على أمواله يتخذ قرار بالرحيل والأمر طبيعي ولا يعد إهانة لنادي الزمالك".

وعن رحيل فرجاني ساسي قال: "جمهور الزمالك عاطفي بعض الشيء ولكن هذا حال كرة القدم اللاعب يرحل عندما يمتلك عرض أفضل من الناحية المادية".

وأضاف "الأزمة في رحيل فرجاني أن الزمالك لم يجهز البديل المناسب خاصة مع أزمة القيد ظهر دور فرجاني وهو لاعب كبير وقدم الكثير لكن أنا لا أفضل انحصار الأسماء على لاعب أو مدرب يرحل ويبحث النادي عن عودته والنجاح ليس شرط في حال عودته على غرار ما حدث مع كاريترون".

وتطرق للحديث عن أشرف بنشرقي " بنشرقي كان في مكانة جيدة جدا ويشارك مع المنتخب المغربي والجميع يتحدث عن ما يقدمه لكنه بدون مقدمات وضع نفسه في وضع غير جيد".

وشدد "بنشرقي شخصية رائعة ولكن كان عليه تحديد موقفه وحسم اختياره ولو كنت في موقفه لاخترت البقاء في الزمالك خاصة أنه جاء من السعودية بعد فترة صعبة للغاي وأعاده الزمالك مثلما فعل مع ساسي".

واختتم "أفضل تجديد عقد بنشرقي ولكن لا بد أن يملك هو الآخر الرغبة ذاتها في خلاف ذلك لا أوافق على الرضوخ للضغوطات المالية وتقديم عروض مبالغ فيها لأن ذلك يخلق أزمات بغرف الملابس".

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

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