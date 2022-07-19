وكيله: تعاقد الجزيري مع الزمالك صحيح بنسبة 100%

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك

أكد علاء أباظة وكيل أعمال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن تعاقد اللاعب التونسي مع القلعة الحمراء صحيح بنسبة 100%.

وقال الجزيري لقناة المحور: "سيف الجزيري كان معارا من المقاولون إلى الزمالك بنية البيع، ثم فعل النادي الأبيض بند الشراء وخاطبوا فيفا قبل قيده وأجاز ذلك خلال فترة منع الزمالك من القيد".

وأضاف "قيد سيف الجزيري في الزمالك سليم بنسبة 100% وإذا كانت هناك أي أزمة لظهرت قبل عدة شهور".

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وأكمل "الزمالك رغم تعرضه لإيقاف القيد إلا أنه يستطيع قيد لاعب عائد من الإعارة أو التجديد للاعب انتهى تعاقده أو تحويل لاعب من إعارة إلى بيع نهائي، ولكن لا يستطيع شراء أي لاعب جديد".

وواصل "سيف الجزيري يشعر بالراحة في الزمالك خلال الفترة الحالية ويقدر أنه يلعب في نادي كبير بحجم القلعة البيضاء".

وأشار "كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجزيري والمدير الفني ووصل له أن فيريرا لا يريد استمراره، لكنه جلس معه وأوضح وجهة نظره وانتهى الخلاف بين الثنائي وعادت الأمور إلى طبيعتها".

وأتم تصريحاته "الجزيري تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة لكنه مستمر مع الزمالك".

وأوضح اتحاد كرة القدم أن تعاقد الزمالك مع سيف الجزيري صحيح. (طالع التفاصيل)

وانضم سيف الجزيري إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2017 إلى طنطا.

ولعب الجزيري للمقاولون العرب منذ يناير 2019 إلى يناير 2021 قبل أن ينتقل للزمالك على سبيل الإعارة.

وانضم الجزيري إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري.

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