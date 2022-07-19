برشلونة يعلن إتمام تعاقده مع ليفاندوفسكي وتفاصيل العقد

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة

برشلونة ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
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