سموحة يجدد تعاقد عبد الحميد بسيوني

أعلن نادي سموحة تجديد تعاقد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق السكندري لمدة موسمين.

ليستمر بسيوني مع الفريق الأزرق حتى موسم 2023/2024.

وتولى عبد الحميد بسيوني تدريب سموحة في شهر مايو الماضي، وقاد الفريق في 9 مباريات.

حقق خلالها الفوز في 3 وخسر في 3 وتعادل مثلهم.

ويحتل سموحة المركز الـ5 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بعد مرور 25 جولة.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.

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