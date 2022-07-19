سموحة يجدد تعاقد عبد الحميد بسيوني
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 22:32
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي سموحة تجديد تعاقد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق السكندري لمدة موسمين.
ليستمر بسيوني مع الفريق الأزرق حتى موسم 2023/2024.
وتولى عبد الحميد بسيوني تدريب سموحة في شهر مايو الماضي، وقاد الفريق في 9 مباريات.
حقق خلالها الفوز في 3 وخسر في 3 وتعادل مثلهم.
ويحتل سموحة المركز الـ5 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بعد مرور 25 جولة.
ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.
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