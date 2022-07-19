كابيلو: ديبالا سيرفع مستوى روما كثيرا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس

أشاد فابيو كابيلو المدير الفني الإيطالي السابق لمنتخب باقتراب باولو ديبالا من الانتقال إلى صفوف روما خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

باولو ديبالا

النادي : لاعب حر

روما

وتحدث كابيلو لصحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية قائلا: "سيضيف ديبالا الكثير لروما هو لاعب عظيم وأحد هؤلاء اللاعبين الذين يستطيعون صناعة الفارق".

وواصل مدرب ميلان وريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب إنجلترا الأسبق حديثه "سيرفع ديبالا مستوى الفريق وسيغير الكثير في الدوري الإيطالي لأن روما حاليا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

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وأكمل كابيلو "سيجلب ديبالا الكثير من الأهداف والصناعة في روما وسيضيف قوة هجومية كبيرة للفريق وسيشكل ثلاثيا مع نيكولو زانيولو وتامي أبراهام ولا يجب أن ننسى لورينزو بيليجريني".

وأتم كابيلو "وأيضا لا يجب أن ننسى أنه حال اتصل بك جوزيه مورينيو بنفسك فمن الصعب الرفض".

وكانت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية ذكرت سابقا أن ديبالا وافق بالفعل على الانضمام لروما مقابل 6 ملايين يورو مع متغيرات.

وكان تعاقد ديبالا مع يوفنتوس انتهى بنهاية الموسم الماضي وأصبح حرا في تحديد مصيره.

وسيوقع اللاعب الأرجنتيني على عقد مدته ثلاث سنوات مع روما.

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