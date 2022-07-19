البدري يوضح حقيقة رغبته في ضم أبو جبل لـ وفاق سطيف

نفى حسام البدري المدير الفني لـ وفاق سطيف صحة رغبته في التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لضمه للفريق الجزائري.

وقال البدري في تصريحات مرسلة للصحفيين: "أبو جبل من الحراس المميزين وأي فريق يتمنى ضمه نظرا لقدراته العالية التي أظهرها مع فريقه ومع منتخب مصر".

وأضاف "وفاق سطيف يضم 3 حراس على أعلى مستوى وليس في احتياج إلى ضم حراس جدد، ولم أناقش هذا الأمر مع إدارة النادي".

وينتهي تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أنه لن يمدد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد تصريحات مسؤولي النادي بعدم رغبتهم في التجديد له.

وقرر الزمالك تحويل أبو جبل ومعه طارق حامد إلى التحقيق بسبب غيابهما عن التدريبات لفترة طويلة مؤخرا.

أبو جبل لعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.

وتولى حسام البدري تدريب وفاق سطيف، ومعه أنيس الشعلالي كمعد بدني، وهادي سعيد كمحلل أداء، ونصر الدين صادي مدربا عاما ومراد ديلهوم مديرا للكرة.

ويأتي البدري على رأس الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل خلفا للصربي داركو نوفيتش الذي رحل عن الفريق الشهر الماضي.

وودع الفريق الجزائري دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي في نصف النهائي.

كما حقق وفاق سطيف نتائج محلية سيئة واحتل المركز السابع في الدوري الجزائري برصيد 54 نقطة، بفارق 26 نقطة كاملة عن شباب بلوزداد بطل المسابقة.

ولم يفز وفاق سطيف بالدوري الجزائري منذ عام 2017، كما فاز بكأس الجزائر لآخر مرة في 2012.

وسبق لـ وفاق سطيف الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1988 و2014.

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