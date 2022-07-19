وصول فيتوريا إلى مصر

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة من أجل تولي تدريب الفراعنة.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد كرة القدم مؤتمرا صحفيا مساء غدا الأربعاء لتقديم المدرب البرتغالي لوسائل الإعلام.

وجاء الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كالآتي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)

وعلم FilGoal.com أن محمد شوقي لا يزال بين المرشحين للاستمرار في الجهاز الفني والعمل مع فيتوريا بعد فترتيه مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال.

ويأتي وائل رياض "شيتوس" ثالث أسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني مدعما بفترته مع المنتخب الأولمبي وهو ما يناسب طبيعة المرحلة بحكم أن فيتوريا مستمر حتى 2026.

ويعد أول ارتباط أمام فيتوريا مع المنتخب مواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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