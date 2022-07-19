محسن هنداوي لـ في الجول: كنت أنوي الاعتزال لكن طموح مركز شباب بسيون أثر في قراري

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 20:37

كتب : رضا السنباطي

محسن هنداوي - مركز شباب بسيون

اعترف محسن هنداوي لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق أنه كان ينوي اعتزال كرة القدم لكن طموحات مركز شباب بسيون أثرت في قراره.

وانضم محسن هنداوي (40 عاما) إلى مركز شباب بسيون الذي ينشط في القسم الرابع من الدوري المصري.

وقال محسن هنداوي لـ FilGoal.com: "انضممت لفريق مركز شباب بسيون في القسم الرابع بمنطقة الغربية بعد رفض أكثر من عرض في القسم الثالث نظرا لطموح إدارة الفريق".

وأضاف "تحدثت مع محفوظ الشريف، الرئيس الشرفي للفريق ونبيل حلمي، المدير الفني عن طموح الصعود للقسم الثالث ثم الدرجة الثانية والتخطيط للصعود للممتاز ولذلك تمنيت التعامل معهم منذ ٥ مواسم ماضية".

وتابع "الجميع أشاد بقدراتي خلال مشاركتي في المواسم الماضية رغم عامل السن وكنت أنوي الاعتزال الموسم الحالي لكن طموحات الفريق جعلتني أتشوق للمغامرة".

وبدأ محسن هنداوي مسيرته الكروية في دسوق ثم غزل المحلة وطلائع الجيش وسموحة والسكة الحديد قبل أن يعود العام الماضي إلى دسوق من جديد.

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محسن هنداوي مركز شباب بسيون
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