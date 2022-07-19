على غرار برشلونة.. أتليتكو مدريد يغير اسم ملعبه مرة أخرى

قام أتليتكو مدريد تغيير اسم ملعبه "واندا متروبوليتانو" بعد التعاقد مع مجموعة سيفيتاس لمدة عشرة مواسم مقبلة.

وأصبح الاسم الجديد لملعب أتليتلكو مدريد "سيفيتاس متروبوليتانو" كجزء من الاتفاقية بعد نهاية استحواذ مجموعة واندا الصينية على 20% من أسهم النادي.

وانتقل أتلتيكو إلى ملعبه الجديد مع بداية موسم 2017-2018، بعدما أمضى سنوات عديدة داخل "فيسنتي كالديرون" بين عامي 1966 و2017.

وكانت مجموعة واندا قامت بشراء حقوق رعاية الملعب الجديد لمدة خمسة مواسم، مقابل 10 ملايين يورو سنويًا.

ولم يعلن أتليتكو مدريد قيمة عقد الرعاية مع سيفيتاس ولكن جميع التوقعات تشير إلى أن القيمة ستكون ضخمة.

وكان نادي برشلونة أعلن تغيير اسم ملعبه بعد توقيعه استراتيجية شراكة مع شركة سبوتيفاي في مجالي الرياضة والترفيه.

ولأول مرة في التاريخ غّير اسم ملعب كامب نو، وأصبح "سبوتيفاي كامب نو".

وسيتم وضع شعار الشركة على قمصان التدريبات لمدة ثلاثة مواسم، كما سيعمل سبوتيفاي مع برشلونة من أجل خلق مساحة على قميص النادي للاحتفاء بالفنانين من جميع أنحاء العالم.

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