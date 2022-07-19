كرة يد - محمد ياسين: سعيد بالانضمام إلى الفريق الأفضل في إفريقيا.. وأسعى لتعويض الدرع في الزمالك

أعرب محمد ياسين المنضم حديثا إلى صفوف فريق يد الزمالك عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأفضل في إفريقيا على حد وصفه.

وانضم محمد ياسين إلى الزمالك قادما من سبورتنج ولمدة ثلاث سنوات.

وقال ياسين في تصريحات لموقع الزمالك: "حدث تواصل من أكثر من لاعب في الفريق وكانت تلك بداية مفاوضات انتقالي إلى الزمالك".

وأضاف "المفاوضات لم تجتاز 10 دقائق تقريبا واتفقنا على كل شيء لأنضم إلى النادي الأفضل في إفريقيا".

وأوضح ياسين "أخوض تحد كبير جدا بانضمامي لفريق حصل على 4 بطولات من أصل 6، والزمالك لا يقبل إلا بتحقيق الألقاب".

وكشف لاعب الزمالك "ألعب في مركز الظهير الأيسر والوسط الأيسر، ذلك المركز كان يشغله يحيى الدرع وبالطبع هو لاعب كبير جدا وأتمنى من الله توفيقي لتعويضه في ذلك المركز".

واختتم محمد ياسين تصريحاته "سنسعى لحصد كافة الألقاب وسنؤدي ما علينا للنهاية وأتمنى التوفيق من الله لإسعادهم".

وأعلن الزمالك في الفترة الأخيرة تجديد تعاقد أكرم يسري وعمر الوكيل بكار محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق لمدة 3 سنوات لكل منهم.

كما كشف الزمالك عن تعيين الإسباني ماتيو جارالدا لقيادة الفريق خلفا لمواطنه أوليفير روي.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي وسوبر دوري المحترفين وكأس الكؤوس الإفريقية.

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