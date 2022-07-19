كرة يد - محمد ياسين: سعيد بالانضمام إلى الفريق الأفضل في إفريقيا.. وأسعى لتعويض الدرع في الزمالك

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد ياسين - يد الزمالك

أعرب محمد ياسين المنضم حديثا إلى صفوف فريق يد الزمالك عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأفضل في إفريقيا على حد وصفه.

وانضم محمد ياسين إلى الزمالك قادما من سبورتنج ولمدة ثلاث سنوات.

وقال ياسين في تصريحات لموقع الزمالك: "حدث تواصل من أكثر من لاعب في الفريق وكانت تلك بداية مفاوضات انتقالي إلى الزمالك".

أخبار متعلقة
كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي كرة يد - هنداوي: لم نتوقع مباراة سهلة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي

وأضاف "المفاوضات لم تجتاز 10 دقائق تقريبا واتفقنا على كل شيء لأنضم إلى النادي الأفضل في إفريقيا".

وأوضح ياسين "أخوض تحد كبير جدا بانضمامي لفريق حصل على 4 بطولات من أصل 6، والزمالك لا يقبل إلا بتحقيق الألقاب".

وكشف لاعب الزمالك "ألعب في مركز الظهير الأيسر والوسط الأيسر، ذلك المركز كان يشغله يحيى الدرع وبالطبع هو لاعب كبير جدا وأتمنى من الله توفيقي لتعويضه في ذلك المركز".

واختتم محمد ياسين تصريحاته "سنسعى لحصد كافة الألقاب وسنؤدي ما علينا للنهاية وأتمنى التوفيق من الله لإسعادهم".

وأعلن الزمالك في الفترة الأخيرة تجديد تعاقد أكرم يسري وعمر الوكيل بكار محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق لمدة 3 سنوات لكل منهم.

كما كشف الزمالك عن تعيين الإسباني ماتيو جارالدا لقيادة الفريق خلفا لمواطنه أوليفير روي.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي وسوبر دوري المحترفين وكأس الكؤوس الإفريقية.

اقرأ أيضا:

تمت.. تعرف على نادي مصطفى محمد الجديد

الأهلي يفكر في مباراة اعتزال لأسطورته

موقف النقاز في أزمة أهلي جدة

توتنام يضم صفقته السادسة

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى

كرة يد الزمالك محمد ياسين
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد ألعاب قوى – تكرار لإنجاز طوكيو 2020.. برشم وبقالي يحصدان الذهبية في بطولة العالم الأهلي يعلن مشاركة رجال اليد في إفريقيا.. وفريق السلة بالبطولة العربية جوائز أمم إفريقيا لكرة اليد - يحيى خالد الأفضل.. وثلاثي مصري في تشكيل البطولة كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا النجمة الثامنة.. مصر بطلا لـ أمم إفريقيا لكرة اليد برقمين قياسيين انتهت نهائي إفريقيا لـ اليد - مصر (37)-(25) كاب فيردي.. اللقب الثامن أمم إفريقيا لـ كرة اليد - المغرب يعادل إنجازه التاريخي بحصد البرونزية.. وتونس تحقق أسوأ مركز
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: تعاقد الزمالك مع سيف الجزيري صحيح 10 دقيقة | الكرة المصرية
على غرار برشلونة.. أتليتكو مدريد يغير اسم ملعبه مرة أخرى 33 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - محمد ياسين: سعيد بالانضمام إلى الفريق الأفضل في إفريقيا.. وأسعى لتعويض الدرع في الزمالك 52 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة: كاف لم يطلب معيار تحديد الأندية المشاركة في إفريقيا ولم يعترض على اختياراتنا ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للسيدات - بعد توديع البطولة.. الاتحاد الزامبي يطالب بإعادة المباراة أمام جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة واحدة ورابطة.. مقترحات من أندية الدرجة الثانية في الاجتماع مع اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مدافع ليفربول ينضم إلى بلاكبول ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – أبولون يستفسر عن إمكانية ضم عمرو طارق من الجونة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق