مجموعة واحدة ورابطة.. مقترحات من أندية الدرجة الثانية في الاجتماع مع اتحاد الكرة

يعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع أندية الدرجة الثانية في مقر نادي الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن الهدف من الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والتي تخص نظام المسابقة في الدرجة الثانية.

ويرغب الاتحاد المصري في الاستماع إلى مقترحات وشكاوى أندية الدرجة الثانية من أجل تطوير المسابقة.

وكان حاضرا من الاتحاد المصري في مقر النادي السكندري كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وعامر حسين ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن أندية الدرجة الثانية طالبت بإقامة المسابقة من مجموعة واحدة وتسويقها، وبالحديث عن فارق المسافات بين الأندية أشاروا إلى أن تسويق البطولة سيساهم في تحمل التكاليف للسفر.

وطالبت أندية الدرجة الثانية تأسيس رابطة خاصة بالقسم الثاني على غرار رابطة الدوري الممتاز.

وزار علام فريق الاتحاد السكندري لكرة القدم على هامش الاجتماع الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وأشاد علام بالنادي السكندري كون قلعة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وتمنى التوفيق لجميع فرق النادي في الرياضات المختلفة.

واستضاف الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اجتماع الاتحاد المصري بقيادة جمال علام مع أندية الدرجة الثانية.

وصعد من القسم الثاني كل من أسوان وحرس الحدود والداخلية إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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