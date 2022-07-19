خبر في الجول – أبولون يستفسر عن إمكانية ضم عمرو طارق من الجونة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 18:37

كتب : محمود حمدي

عمرو طارق - الأهلي × الجونة

استفسر نادي أبولون القبرصي عن إمكانية ضم عمرو طارق من الجونة خلال الفترة المقبلة.

عمرو طارق

النادي : الجونة

الجونة

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أبولون يمهد لتقديم عرض رسمي إلى الجونة للحصول على خدمات اللاعب بداية من شهر أغسطس على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي.

وقد يرفض الجونة العرض المقدم للاعب بسبب رغبة النادي القبرصي في الحصول على خدمات اللاعب قبل نهاية الموسم المصري، وفي ظل الظروف التي يعاني منها الجونة حاليا بالمنافسة على البقاء في الدوري وحاجة الفريق لخدمات اللاعب.

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وعاد عمرو طارق إلى الجونة سبتمبر الماضي ويمتلك عقدا مع الفريق حتى صيف 2024.

وخاض عمرو طارق عدة تجارب احترافية بدأها في ألمانيا في فريق رديف فرايبورج وفولفسبورج وأنهاها في أمريكا قبل أن يعود حاليًا إلى الجونة.

وقد سبق لعمرو طارق اللعب في صفوف الجونة لمدة موسمين خلال الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2015.

وشارك عمرو طارق (30 عاما) مع الجونة الموسم الحالي في 18 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.

ويحتل الجونة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

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