طنطا يعلن تعيين لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 17:41

كتب : رضا السنباطي

طنطا

أعلن نادي طنطا تعيين عمرو أنور لاعب الأهلي السابق مديرا فنيا للفريق لمدة موسم خلفا لحسن موسى.

وكان حسن موسى رحل بعد أسبوعين من تعيينه خلفا لـ عبد اللطيف الدوماني الذي صعد مع الفريق من القسم الثالث للدرجة الثانية.

واجتمع عمرو أنور مع مجلس إدارة نادي طنطا اليوم للاتفاق الرسمي وتوقيع العقود.

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وبدأ عمل أنور مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالأهلي ليصبح بعد ذلك مديرا فنيا لفريق الشباب داخل القلعة الحمراء.

وسبق وتولى عمرو أنور تدريب منتخب السويس ونادي النجوم.

وخاض أنور تجربة تدريبية في الدوري السعودي، إذ تولى قيادة الفريق الأول باتحاد جدة ونادي الرياض.

وكانت المصرية للاتصالات آخر محطات عمرو أنور التدريبية قبل أن يعلن نادي طنطا تعيينه على رأس الفريق.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادي طنطا تعيين مهاب سعيد لاعب الفريق السابق في الجهاز الفني الجديد.

وكان مهاب سعيد أعلن اعتزاله في نادي طنطا خلال الموسم السابق، بعد مسيرة حافلة كانت أبرزها لنادي الإسماعيلي وطنطا.

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