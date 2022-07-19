بعد إصابته بورم في الخصية.. هالر: سأعود أقوى

وعد الإيفواري سباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند الألماني بالعودة بشكل أقوى، بعدما أصيب بورم في الخصيتين.

يوم الإثنين أعلن دورتموند مغادرة مهاجمه لمعسكر الفريق التدريبي بسبب المرض.

وقال هالر عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشكركم جميعا على رسائل الدعم والمودة العديدة التي قدمتموها منذ إعلان إصابتي بالمرض".

وأضاف "سأركز الآن على رحلة شفائي لأعود أقوى".

واشتكى ابن الـ28 عاما من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الاثنين.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

خلال الأيام المقبلة، سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي: "جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان ولنا جميعا".

وأضاف "تتمنى عائلة بروسيا دورتموند بأكملها لسيباستيان الشفاء التام في أسرع وقت ممكن وأن نتمكن معانقته مرة أخرى قريبا".

وأتم "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

وطالب بوروسيا دورتموند باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة وأنه بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات سيتم الإفصاح عنها بالتشاور مع اللاعب.

وأعلن دورتموند الصيف الحالي ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

مهاجم كوت ديفوار انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

اقرأ أيضا:

تمت.. تعرف على نادي مصطفى محمد الجديد

الأهلي يفكر في مباراة اعتزال لأسطورته

موقف النقاز في أزمة أهلي جدة

توتنام يضم صفقته السادسة

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى