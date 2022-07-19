كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد

أتم فريق الأهلي لكرة السلة سيدات التعاقد مع الأمريكية جيمي نارد.

وأجريت الصفقة بناء على ترشيح الجهاز الفني.

وقال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بـ الأهلي: "مجلس إدارة النادي وافق خلال اجتماعه أمس على التعاقد مع اللاعبة الأمريكية، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات".

الأمريكية البالغة 26 عاما، ويبلغها طولها 188 سم وتلعب في مركز 4.

لعبت في دوري المحترفات الأمريكي لكرة السلة WNBA موسمين من 2018 إلى 2020 مع لاس فيجاس آسيس.

وفي النصف الثاني من موسم 2021 - 2022 شاركت مع أنطاليا التركي وسجلت نقاط بمعدل 21 نقطة في المباراة الواحدة.

وفي يوليو الجاري لعبت مع فريق توكوماناوا النيوزلاندي وسجلت بمعدل 18 نقطة في المباراة الواحدة

وخسرت سيدات الأهلي الموسم الماضي لقبي الدوري والكأس وفزن بلقب دوري المرتبط.

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