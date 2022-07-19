طلعت يوسف: رفضت تدريب الجونة مرتين.. وسنقاتل بشراسة من أجل حظوظنا أمام الأهلي

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 16:16

كتب : حامد وجدي

طلعت يوسف - الإسماعيلي

كشف طلعت يوسف المدير الفني لـ الجونة أنه رفض تدريب الفريق مرتين قبل الاجتماع مع مسؤولي النادي، وتحدث عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري.

وتولى طلعت يوسف مهمة الفريق الساحلي الشهر الجاري خلفا لـ تامر مصطفى.

وقال طلعت يوسف عبر "ميجا أف أم": "الفوز على طلائع الجيش مكسب قيم لفريق الجونة والمشوار طويل والقادم أصعب ولا شك أن التجربة مجازفة ومغامرة".

وأضاف عن موافقته على تولي مهمة الجونة تدريبيا قائلا: "تعبت كثيرا من أجل أن يلقي اسمي احتراما، اعتذرت مرتين عن قيادة الفريق قبل تولي المهمة، ووجدت احتراما زائدا لشخصي وقيمتي أثناء اجتماعي مع مسؤولي النادي وهو ما لم أجده من قبل".

وأوضح "قيل لي إن الفريق في موقف شبه ميؤوس منه، وأنه عليَ المحاولة للبقاء في الدوري وإذا نجحت (فكتر خيرك) وإن لم يحدث فنحن نقدر قبولك للمهمة، وهو ما أجبرني على احترامهم بالإضافة لصدقهم في كل ما قيل وهو أكثر من دفعني لقبول الموقف".

وتابع عن موقف الفريق في الدوري "بالتأكيد هناك مخاطرة، الموقف صعب وقد نكون في وقت من الأوقات الأقل حظوظ للبقاء في الدوري".

وأكمل "الفارق مع مراكز الهبوط 6 نقاط ورأيت جدول مباريات المنافسين: غزل المحلة والمقاولون العرب والإسماعيلي وإيسترن كومباني وكذلك تابعت نتائج المواجهات المباشرة معهم، الموقف ليس جيدا حتى بعد الحصول على 4 نقاط من إنبي وطلائع الجيش".

وواصل "مطالبون بجهد كبير جدا وما أراهن عليه التركيز وإخلاص اللاعبين".

وعن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري أجاب: "الأهلي هو الأهلي، مستواه في المباراة الأخيرة ليس مقياسا بعدما فاز بنتيجة وأداء رائع على فيوتشر، محطة صعبة جدا ونسعى بكل قوة للخروج بأفضل شيء خاصة أنني بعدها سأواجه الإسماعيلي كخصم مباشر".

وأتم عن تأثير مواجهة نهائي كأس مصر على لقائه المقبل قائلا: "إذا فاز الأهلي في النهائي سيأتي بمعنويات عالية، وإذا فاز الزمالك سيكون للأهلي رغبة عالية في العودة، وفي كلا الموقفين سيكون لديه الدوافع، ونحن سنقاتل بشراسة من أجل حظوظنا".

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

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