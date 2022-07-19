ضرب بالاس بالثلاثة.. يونايتد يواصل انتصاراته الودية مع تين هاج
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 15:47
كتب : FilGoal
واصل مانشستر يونايتد انتصاراته الودية مع مدربه الجديد إريك تين هاج، حين حقق فوزه الثالث على التوالي في فترة الإعداد بتغلبه على كريستال بالاس.
وفاز يونايتد على بالاس بنتيجة 3-1 ظهر الثلاثاء في مدينة ملبورن الاسترالية.
وسجل ليونايتد كل من أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وجادون سانشو، بينما أحرز جويل وارد هدف كريستال بالاس الوحيد.
وأصبح مارسيال أول لاعب من يونايتد يهز الشباك في 3 مباريات متتالية في الفترة التحضيرية منذ عام 2007.
يذكر أن المدرب الهولندي أجرى عددا كبيرا من التغييرات بعد أهدافه الثلاثة، وأشرك التونسي حنبعل المجبري والعراقي زيدان إقبال، بالإضافة إلى تشارلي سافاج وويل فيش.
Our Reds loved that @Donny_Beek6 assist 🫶#MUFC || #MUTOUR22 pic.twitter.com/cT0MXXvdiN— Manchester United (@ManUtd) July 19, 2022
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل ويل فيش في اللحظات الأخيرة من اللقاء.
في التجربة الودية الأخيرة بأستراليا سيلعب مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في مدينة بيرث يوم السبت المقبل.
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