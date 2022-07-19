ضرب بالاس بالثلاثة.. يونايتد يواصل انتصاراته الودية مع تين هاج

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد

واصل مانشستر يونايتد انتصاراته الودية مع مدربه الجديد إريك تين هاج، حين حقق فوزه الثالث على التوالي في فترة الإعداد بتغلبه على كريستال بالاس.

وفاز يونايتد على بالاس بنتيجة 3-1 ظهر الثلاثاء في مدينة ملبورن الاسترالية.

وسجل ليونايتد كل من أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وجادون سانشو، بينما أحرز جويل وارد هدف كريستال بالاس الوحيد.

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد – نجل حارس إسبانيا السابق.. ومايورال يتخلف عن أمريكا لأسباب "بيروقراطية" خبر في الجول - ودع زملاءه باكيا.. مصطفى محمد يتوجه لـ فرنسا للتفوق على حارس أرسنال.. ستيفن يغادر مانشستر سيتي للدرجة الثانية ماركا: كافاني يقترب من الانتقال للدوري الإسباني

وأصبح مارسيال أول لاعب من يونايتد يهز الشباك في 3 مباريات متتالية في الفترة التحضيرية منذ عام 2007.

يذكر أن المدرب الهولندي أجرى عددا كبيرا من التغييرات بعد أهدافه الثلاثة، وأشرك التونسي حنبعل المجبري والعراقي زيدان إقبال، بالإضافة إلى تشارلي سافاج وويل فيش.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل ويل فيش في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

في التجربة الودية الأخيرة بأستراليا سيلعب مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في مدينة بيرث يوم السبت المقبل.

اقرأ أيضا

خاص - تفاصيل تعاقد مصطفى محمد مع نانت

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى

توتنام يضم صفقته السادسة

مباراة اعتزال لـ وليد سليمان

مانشستر يونايتد كريستال بالاس إريك تين هاج
نرشح لكم
ماكسي لوبيز يقترب من شراء نادي برمنجهام سيتي للتفوق على حارس أرسنال.. ستيفن يغادر مانشستر سيتي للدرجة الثانية السادس.. سبينس ينضم إلى توتنام ذا أثليتك: بعد حسم قيمة الانتقال.. أرسنال يتفق مع زينشينكو حوار تين هاج - حسم مستقبل رونالدو.. التعاقد مع دي يونج وشارة القيادة في مانشستر تين هاج: مانشستر يونايتد يحتاج للمحاربين مثل مارتينيز ذا أثليتك: وقاية من الخرف.. الاتحاد الإنجليزي يقترب من منع ضربات الرأس في فرق الناشئين تين هاج: جمهور يونايتد سيستمتع بمشاهدة إريكسن لهذه الأسباب
أخر الأخبار
بعد إصابته بورم في الخصية.. هالر: سأعود أقوى 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: يوفنتوس يتفق مع تورينو على ضم بديل دي ليخت 35 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد 39 دقيقة | كرة سلة
طلعت يوسف: رفضت تدريب الجونة مرتين.. وسنقاتل بشراسة من أجل حظوظنا أمام الأهلي 52 دقيقة | الكرة المصرية
لو باريزيان: سان جيرمان عرض نيمار على سيتي.. ورد النادي الإنجليزي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضرب بالاس بالثلاثة.. يونايتد يواصل انتصاراته الودية مع تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – نجل حارس إسبانيا السابق.. ومايورال يتخلف عن أمريكا لأسباب "بيروقراطية" ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ودع زملاءه باكيا.. مصطفى محمد يتوجه لـ فرنسا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق