قائمة ريال مدريد – نجل حارس إسبانيا السابق.. ومايورال يتخلف عن أمريكا لأسباب "بيروقراطية"

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه التي تسافر الولايات المتحدة الأمريكية لخوض 3 مباريات ودية.

وشهدت القائمة تواجد 28 لاعبًا، من ضمنهم 4 حراس مرمى، بالإضافة إلى أنطونيو روديجير وأورليان تشواميني المنضمين حديثًا للفريق.

ويتواجد لوكاس كانيزاريس حارس مرمى الفريق الرديف ونقل سانتياجو كانيزاريس حارس مرمى فالنسيا وريال مدريد وسيلتا فيجو ومنتخب إسبانيا السابق.

كما يحضر خوانمي لاتاسا مهاجم الفريق الرديف المرشح للتصعيد للفريق الأول هذا الموسم.

فيما يغيب ميجيل جوتيريز الذي اقترب رحيله، وأنطونيو بلانكو قائد ريال مدريد كاستيا الذي قد يغادر النادي بدوره.

ولا يحضر بورخا مايورال المهاجم العائد من الإعارة لأسباب بيروقراطية تتعلق بإجراءات السفر وفقًا لإذاعة كادينا كوبي، ومن المنتظر انضمامه إلى الفريق بشكل متأخر عن بقية زملائه.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز – لوكاس كانيزاريس

الدفاع: إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – فينيسيوس توبياس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – أورليان توشاميني – لوكاس فاسكيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – خوانمي لاتاسا

ويخوض ريال مدريد 3 مباريات ودية، الأولى أمام برشلونة يوم 24 يوليو، والثانية أمام كلوب أمريكا يوم 27 يوليو، والأخيرة أمام يوفنتوس يوم 30 يوليو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس المقبل.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا في ملعب ألعاب البحر المتوسط يوم 14 أغسطس.

وفاز ريال مدريد الموسم الماضي بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تتويجه بكأس السوبر الإسباني مطلع العام الجاري.

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